1. maj 2021

Igen i år bliver 1. maj ikke, som den tidligere var.

Men derfor vil vi selvfølgelig fastholde vores politiske krav. Her skal vi opridse nogle af de vigtigste punkter:

Miljø

Regeringen er netop kommet med en trafikplan, der er sort som olie. Flere motorveje og broer skal gøre det nemmere for bilisterne, men klima og miljø i øvrigt vil lide skade. Kommunisterne vil satse meget mere på kollektiv transport med elektriske tog i stedet for privatbilismen. Samtidig bør den offentlige transport være gratis for hermed at kunne udkonkurrere den privatbilismen.

Udlændingepolitik

Regeringens diskriminationspolitik skal stoppes. Det gælder ghettoloven, der skal afskaffes, og dens efterfølger, der er endnu skrappere, skal afvises totalt. Alle mennesker i Danmark har krav på en god bolig, og regeringen skal ikke bestemme, hvor vi må bo!

Danske børn og deres mødre sidder indespærret i fangelejre i Syrien. De skal hentes hjem til Danmark hurtigst muligt. Hvis mødrene har deltaget aktivt i den islamistiske krig, så skal de eventuelt dømmes og straffes, men det skal afgøres af en dansk domstol. Børnene er under alle omstændigheder helt uskyldige!

Krig og fred

Danmark har i de senere år været deltager i rigtigt mange krige i fjerne afkroge af verden, og nu vil man udvide vores deltagelse i krigene i Afrika i den såkaldte Sahel-region.

Danmark skal igen være en fredselskende nation, der kun bruger våben efter en klar FN-beslutning og ikke bare, fordi forsvarsministeren, eller hvem det måtte være, ønsker at spille stærk mand/kvinde og blive hilst velkommen af den til enhver tid siddende præsident i USA.

Valg

Der er snart valg til kommuner og regioner. Kommunistisk Parti i Danmark stiller op i Københavns kommune, i Aarhus kommune og i Region Hovedstaden. Forhåbentlig kan vi alle steder stille op under navnet KOMMUNISTERNE på liste R. Der er rigeligt at se til både i kommuner og regioner. Det vil kunne man kunne læse meget mere om i dette og de kommende numre af KOMMUNIST.

Faglige krav

Ved forårets overenskomstforhandlinger på det offentlige område kom der kun yderst små ’forbedringer’ på bordet.

Kommunisterne vil arbejde for, at fagbevægelsen – både på det offentlige og det private område – bliver styrket, så de hårdtarbejdende ikke fremover skal spises af med nogle usle krummer, men få en løn der står mål med deres arbejdsindsats og samtidig en arbejdstid, der er væsentligt forkortet i forhold til nu ved at få gjort op med tjenestemandsreformen fra 1969.

Den teknologiske udvikling betyder, at kravet om 35 timers arbejdsuge er aktuelt. Der er penge nok til at sikre en væsentlig forøgelse af dagpengene ved arbejdsløshed eller sygdom, hvor kravet naturligvis er fuld dækning for tabt arbejdsfortjeneste. Samtidig skal pensionsalderen sættes ned til 60 år.

EU

EU er en stor hindring for mange forbedringer her i landet. Danmark skal ud af EU-medlemskabet. Kommunisterne vil arbejde for, at Folkebevægelsen mod EU på den ene side bliver styrket, og på den anden side holdes på sporet, hvor det er UD AF EU, der skal være hovedparolen.

Socialisme

Kommunisternes endemål er et socialistisk og derefter kommunistisk samfund, hvor alle mennesker er lige og hvor enhver udbytning fra kapitalens side er afskaffet. Det er vores mål, og det kæmper vi for.

Lad den røde fane vaje!

Kapitalismen er problemet. Socialisme er løsningen.

God 1. maj!

Redaktionen