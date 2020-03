14. marts demonstrationer mod Budgetloven

Budgetloven bliver nu evalueret

Endelig, et år forsinket, kommer det tiltrængte servicetjek af budgetloven, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2012. Regeringen fremlægger et lovforslag til en revision af budgetloven, og politikerne på Christiansborg skal have at vide, at befolkningen følger forhandlingerne om budgetloven tæt.

Derfor har græsrodsinitiativet #Skrotbudgetloven sendt en opfordring til aktionsdag ud til faglige organisationer i hele landet. En opfordring til at alle, der vil velfærd, markerer deres modstand mod budgetloven den 14. marts i tidsrummet mellem kl. 12 og 14. Hellere mange små og mangfoldige initiativer end stilhed og stilstand.

I København vil der blive en kort og tydelig markering på Bertel Thorvaldsens Plads forhåbentlig med en bred vifte af arrangører cirka kl. 13.00-14.00.

Nedskæringsloven

Den forhadte budgetlov har lavet mange ulykker. Dens krav om årlige nedskæringer på 2% på alle offentligt finansierede områder og kollektiv økonomisk straf ved overskridelse har medført ubodelig skade. Fra sygehusene til kulturen. Fra børnene til de gamle, ja alle de områder, som danskerne betaler skat til for at have som rettighed.

Budgetloven er en frivillig lovgivning tilpasset EU’s fælles økonomiske model, tilpasset den fælles valuta, Euroen, som danskerne har stemt nej til.

Corydon

Loven blev vedtaget under Helle Thonings socialdemokratisk ledede regering, hvor Bjarne Corydon var finansminister. Han var hovedmanden til det katastrofale foræringssalg af det statslige elselskab Dong til det blakkede investeringsselskab Goldman Sachs, som scorede milliarder på det, og i dag er under anklage af Skat for skattesvindel med udbytteskatten.

Med god grund tabte Socialdemokratiet det næste valg, og Corydon fik sin tak fra spekulantverdenen med ansættelse i konsulentfirmaet McKinsey som global direktør. Firmaet rådgiver regeringer om nedskæringer i de offentlige budgetter og om privatiseringer. Han er i dag chefredaktør for kapitalens dagblad Børsen.

-bc