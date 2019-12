OK20

Byggefagenes Samvirke: Byg på medlemskrav og solidaritet

Medlemskrav og solidaritet, en økonomi, der blomstrer, og et arbejdsmarked, som kan aftage flere arbejdskræfter end der i nogle brancher synes at være ledige hænder til, er grundlaget for et godt resultat ved de kommende fornyelser af overenskomsterne.

Vi kan i dag se tilbage på et tiår, hvor man må konstatere, at genopretningen af økonomien er betalt af almindelige mennesker. Imens har spekulanter, banker og bagmænd haft snablen nede i fælleskassen og flyttet værdier og kontanter til egne lommer og til skattely.

Der har været holdt igen

Ved de senere års overenskomster har der fra fagbevægelsens side været holdt igen med lønkrav og forbedringer af ansættelsesforholdene. Det må der gøres op med ved de kommende forhandlinger. Udfordringen er at få fordelt en del af den økonomiske fremgang til dem, som opsvinget er gået forbi. Det gælder både i forhold til:

Højere mindstelønninger

Bekæmpelse af løndumping

Anstændig lærlingeløn

Mere tid til efteruddannelse og styrket branche-anciennitet

Fjernelse af hindring for ok-dækning

Forbedring af tilbagetrækning

Der kræves bred opbakning

Vi må komme ud med krav om faglige redskaber, som vægter disse udfordringer højt. Vi har brug for løsninger for alle, som ikke lader nogen alene tilbage.

Erfaringerne fra ok-forhandlingerne i 2018 har vist, at fagbevægelsen formår at stå solidarisk i et fællesskab med plads til fokus på løsninger, som alle kan se sig dækket af.

Den erfaring lover godt for et stærkt perspektiv. Skal det imidlertid blive til virkelighed, kræver det bred opbakning – med medlemmernes krav som udgangspunkt. Så kan vi og vores forhandlere stå styrket over for arbejdsgiverne. Det er helt nødvendigt med dette fællesskab, da vi erfaringsmæssigt er klar over, at der hos vor modpart hersker en jernhård disciplin.