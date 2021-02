Det er ikke alt, der er skidt

Økonomi

Af Bo Møller

Den danske økonomi er ganske hårdt ramt af corona-krisen, men det er ikke gået så galt, som mange havde frygtet. Man regner med, at bruttonationalproduktet – værdien af den samlede produktion i landet – i 2020 vil være faldet med omkring 3,5 pct. i forhold til 2019. Det er ubehageligt, men det er nådigt sluppet, hvis vi sammenligner os med mange andre lande.

Aktier og boliger

Nu er faldet i bruttonationalproduktet et gennemsnit af al produktion i Danmark, men det ser vidt forskelligt ud i forskellige brancher. Helt overordnet kan det konstateres, at det danske aktieindeks faktisk steg med ikke mindre end 35,6 pct. i 2020. Det skete på trods af, at aktierne i første omgang raslede ned, da coronaen kom til landet, men det blev mere end indhentet i løbet af året.

Så har man aktier enten direkte eller gennem sin pensions-opsparing, så kan man godt smile! Denne udvikling i aktie-kurserne ligger blandt de bedste i Europa.

For dem, der besidder en ejerbolig, har situationen heller ikke været værst. Prisen på ejerboligen steg med 3,3 pct. i 2020, så boligejerne har ikke rigtigt grund til at klage. Samtidig har det været nemt at sælge sin bolig, hvis man gerne ville have fat i kontanter. I alt blev der i 2020 solgt 107.000 boliger, og det er det højeste i 10 år!

Men er du så uheldig, at du hverken ejer aktier eller parcelhus eller ejerlejlighed, så er situationen en helt anden og langt mere trist!

Hvordan gik det for de rigeste?

Den schweitziske bank UBS har set på de rigeste milliardærer i 43 lande. Tilsammen ejede de 2.189 milliardærer 10,2 billioner dollars eller over svimlende 6.000.000.000.000.000 danske kroner.

I perioden april-august 2020 øgede de rigeste deres formue med ikke mindre end 27 pct. Der er ingen tvivl om, at stigningen ville være endnu større, hvis der var tal helt frem til udgangen af 2020.

Som verdens rigeste mand er det ikke underligt, at Elon Musk er lalleglad.

De allerrigeste slås lidt om pladserne. Senest er det kommet frem, at Elon Musk (Tesla og måneraketter) nu har over-halet Jeff Bezos (Amazon). Men forskellen er ikke stor: Musk ejer 185 milliarder dollars mod Bezos’ 184. Tidligere var det Microsoft-manden Bill -Gates, der havde førstepladsen, men han er nu forvist til en tredjeplads , da han nu ’kun’ ejer 131 milliarder dollars.

Vi skal langt ned på listen for at møde danskere. Den rigeste dansker er Anders Holch Povlsen (Bestseller og en række tøjmærker, internetsupermarkedet Nemlig.com, Normal). Anders Holch Povlsen har en 254. plads i verden med 53,2 milliarder kr. Lige efter følger Niels Louis-Hansen, der er arving til Coloplast. På 326. pladsen kommer Kjeld Kirk Kristiansen (Lego) med en formue på 43,6 milliarder kr.

Hvordan går det så for de fattige?

Det ved vi desværre ikke så meget om. Der er ingen tvivl om, at corona-krisen har ramt mange i de mindre udviklede lande meget hårdt. Det skyldes både selve coronavirussen, men også at de rige lande under dække af corona har skåret i ulands-bistand.

Uligheden i såvel verden som i lille Danmark er øget det seneste år i kølvandet på corona – men vi mangler stadig de nødvendige data for at kunne sætte tal på.