Ældres sundhed koster mere end ventet

En ny rapport fra Statens Velfærdsanalysecenter Vive afslører, at udgifterne til ældre borgeres sundhed stiger mere end ventet. I de seneste ti år er udgifterne til vore 65–90 årige medborgere steget mere og hurtigere end for den øvrige befolkning. Derfor konkluderer både Danske Regioner og Vive nu, at der er behov for nye beregningsmodeller.

Udgifterne er allerede nu højere end for bare få år siden, og den demografiske udvikling presser og udfordrer den fremtidige finansiering af sundhedsvæsenet, lyder det fra Danske Regioner og Vive. Derfor er man nødt til at se på de modeller, der fremskrives ud fra.

”Det her er ny viden, som vi er nødt til at forholde os til. For samtidig med at udgifterne til den enkelte ældre stiger, så stiger antallet af ældre også, og den kombination gør i hvert fald ikke behovet for ressourcer mindre”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), ifølge dknyt.dk.

Og denne ny viden kommer kun en uge efter, at regeringen indgik forlig om den kommunale udligningsordning med støtte fra Venstre, De Radikale, SF og Alternativet. Her sprang Enhedslisten og Dansk Folkeparti fra, fordi regeringen ikke ville inddrage servicerammen, som er afgørende for, om velfærden kan forbedres.

Noget tyder på, at Ø’s og DF’s bange anelser holder stik, for finansminister Nicolai Wammen (S) synger nok en halvkvædet vise om, at pengene skal følge med, når der kommer flere børn og ældre i de kommende år, og så betyder det også, at servicerammen vil blive løftet. Men det er ikke nok med en ajourføring af kroner i forhold til antal, der skal også være penge til de nye udfordringer.

