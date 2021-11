Arbejdsgivernes grænseløse hykleri

I den seneste tid har den helt store dille været at snakke om manglen på arbejdskraft. Der er tilsyneladende ingen grænser for, hvem man skal give skylden. Fra arbejdsgiverside har virksomhederne travlt med at pege på alle andre end dem selv.

Billig udenlandsk arbejdskraft

Indtil videre er arbejdsgivernes bedste bud på en løsning: en hurtigere og lettere adgang til billigere udenlandsk arbejdskraft. Samtidig forsøger DA direktøren at tegne et billede af, at de arbejdsløse ikke vil arbejde og derfor skal straffes hårdere økonomisk med sanktioner.

Budskabet bar frugt

Det er påfaldende, at budskabet åbenbart har båret frugt, for regeringen og arbejdsmarkedets partner er netop blevet enige om en aftale, der, som det hedder sig, skal sikre flere hænder til arbejdsmarkedet.

Der vil blive strammet op på rådighedsforpligtelserne, så arbejdsløse reelt søger arbejde hver måned. Konkret kan dagpengemodtagere se frem til en sanktion, hvis ikke de har søgt arbejde i en måned. Aftalen skal også gøre det muligt at hente mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Arbejdsløse mistænkeliggøres

Nu er der ikke noget nyt i, at arbejdsløse bliver mistænkeliggjort og beskyldt for at være dovne og snylte på samfundet. Disse beskyldninger fra den side har arbejdsløse skullet finde sig i og leve med i årevis.

Samfundssystemet har spillet fallit

Men sandheden er, at det er DA direktøren og hans venner på de bonede gulve, der repræsenterer et samfundssystem, der har spillet fallit, og som kun kan overleve kriser i kraft af skatteyderbetalte hjælpepakker fra staten.

Det er dem og kun dem, som er hovedansvarlige for, at der stadigvæk er mere end 100.000 arbejdsløse, der ikke har været brug for på det danske arbejdsmarked. For der er jo ikke 100.000 arbejdsløse, der ikke ønsker at arbejde. Vi har tværtimod 100.000 i alle aldre og med vidt forskellige faglige baggrunde, der hellere end gerne vil have noget at bestille, hvis arbejdsgiverne gav dem en chance.

Arbejdsgiverne har ansvaret

Det er også samme DA direktør, der sammen med de virksomheder, som han repræsenterer, har hovedansvaret for, at der fortsat er 10.000 unge, der mangler en læreplads ude i en virksomhed.

De unge lærlinge ville hurtigt kunne yde et værdifuldt bidrag til at mindske arbejdskraftsmanglen, for ikke at tale om de mange personer på kanten af arbejdsmarkedet, man aldrig har givet muligheden for at kunne få et arbejde.

Det største eksempel på hykleriet var, da det blev almindeligt kendt, at de samme arbejdsgivere, der deltager i hylekoret og mistænkeliggørelsen af andre, blev afsløret i at fravælge arbejdskraft på grund af alder.

De uduelige

De personer, der fører sig frem på den måde i tv og de borgerlige aviser, tilhører et udueligt folkefærd, der ikke hverken kan eller vil lave noget som helst selv. Altså lige ud over at rage penge til sig, har de det bedst med at stå i deres jakkesæt og beklage sig over alt og alle, og har det bedst med at andre laver arbejdet for dem. Her er det på sin plads at bruge ordet snyltere.