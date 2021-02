Arbejdsudbud igen, igen

KOMMUNIST har før skrevet om den fejlagtige økonomiske teori om, at bare der er tilstrækkelig ledig arbejdskraft til rådighed på arbejdsmarkedet, så kommer de arbejdsløse automatisk i arbejde og skaber produktion og velstand for landet.

Senest har statsministeren i en artikel i Børsen meddelt, at til sommer vil regeringen komme med en grundig reformplan, der skal redde landet. Et vigtigt element i denne reformplan er, at Mette Frederiksen vil øge arbejdsstyrken med 10.000 personer eller nogenlunde det samme antal, som den højtbesungne Arne-pension forventes at ville give nedslidte mulighed for at overgå til pension før den ellers forhøjede pensionsalder.

Forfejlet analyse

Baggrunden for denne ’analyse’ er, at med et større udbud af arbejdskraft vil lønstigningerne blive mindre eller helt forsvinde. Det vil derfor være attraktivt for arbejdsgiverne at ansætte ny billig arbejdskraft, og det skulle så redde den danske økonomi – der i parentes bemærket i øvrigt har det forbløffende godt!

“Jeg begriber ikke den nærmest religiøse status, tallet for arbejdsudbud har fået i dansk politik”, siger Enhedslistens politisk ordfører, Pernille Skipper, til Børsen.

”Det giver ikke særlig meget mening at jagte det i en tid, hvor mange har mistet deres arbejde. Det er det forkerte sted at have fokus”,fortsætter Pernille Skipper. Og det er jo så sandt som noget.

Desværre har toppen i dansk fagbevægelse kun rosende ord til overs for Mette Frederiksen: ”Vi skal have en større, bedre og dygtigere arbejdsstyrke”, skriver Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation på Twitter.

Også CEPOS, der altid støtter ethvert angreb på faglige rettigheder og sociale ordninger, bakker op om Mette Frederiksen og foreslår konkret, at Statens Uddannelsesstøtte skal sættes ned og dagpengene ved arbejdsløshed forringes endnu en gang.

AE-Rådet er uenig med regeringen

Det er derfor befriende, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – AE-Rådet – der ellers er en stærk støtte til Socialdemokratiet, har en anden opfattelse.

I en spritny analyse påviser det således, at ’Dansk velstand er drevet af produktivitet og ikke arbejdsudbud’.

Videre skriver de: ’Derfor er det vigtigt, at kommende politiske reformer fokuserer på at øge produktiviteten. Det kan ske via offentlige investeringer i forskning og udvikling, fremme af private investeringer i nye maskiner og ny teknologi i virksomhederne eller ved at investere i uddannelse og opkvalificering, fordi produktiviteten også kan øges ved at øge uddannelsesniveauet i befolkningen’.

Man kan da håbe på, at Mette Frederiksen og hendes medministre får kikket lidt på denne analyse fra AE-Rådet, inden de gennemfører massakrer på velfærdsydelserne og dagpengene. BOM