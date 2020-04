Asbest-epidemi

Dræber flere hvert år, end der dør i trafikken

”Man har vidst i 100 år, at asbest er farlig. Alligevel oplever vi i dag en epidemi af lungehindekræft og andre aggressive kræftformer på grund af asbest”, siger Torben Sigsgaard, professor på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Han anslår at 30 procent af alle bygninger i Danmark indeholder asbest.

Han er med i den gruppe danske forskere, der skal undersøge asbestproblemet de næste 3 år. Opgaven bliver at foretage luftmålinger på byggepladser, hvor der foregår nedbrydnings- og renoveringsarbejde for at vurdere om de tiltag, som man har i dag for at beskytte arbejderne, er tilstrækkelige.

Den stille dræber

”Jeg hilser naturligvis al forskning på området velkommen, men jeg så hellere en strengere lovgivning.

Asbestrelaterede sygdomme dræber hvert år flere, end der dør i trafikken”, siger Christian Ingbrecht, Rør og Blik.

Problemet med lungehindekræft er, at den ikke gør opmærksom på sig selv, på samme måde som eksempelvis lungekræft gør. Der kan gå flere år, før man opdager symptomerne, der især er problemer med vejrtrækningen.

Der er dobbelt så mange asbest-ofre, der dør af lungekræft. Det er bare sværere at påvise asbesten som den afgørende årsag til lungekræft. De 100 årlige tilfælde af lungehindekræft ser ikke ud af meget i forhold til, at kræft hvert år dræber 30.000 danskere. Det særlige ved lungehindekræft er, at man kender årsagen.

