Corona-arbejdsskader

Corona kan gå hen og blive en af de mest omfattende arbejdsskader i 2020. Der er allerede indkommet over 100 anmeldelser af Covid-19, hvor der er mistanke om en sammenhæng med arbejdet. Det oplyser Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og der kommer stadig nye anmeldelser til.

De første sager afgjort

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har allerede afgjort de første få sager.

Foto: RC

Men da der er så få indtil videre, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AE) ikke oplyse, hvor mange der har fået anerkendt Covid-19 som en arbejdsskade og hvor mange, der har fået afslag. Det er af diskretionshensyn. Når der er så få afgørelser, er der fare for at komme til at afsløre identiteten på de personer, det drejer sig om, forklarer presserådgiver Christian Frederik Mortensen fra AE.

Minister slår fast

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har allerede for et stykke tid siden slået fast, at sygdommen kan være en arbejdsskade. Arbejdstilsynet har derfor udsendt en vejledning om anerkendelse af Covid-19 som arbejdsskade.

AE vil endnu ikke udtale sig om, hvilke faktorer der lægges vægt på i sagerne. Det skyldes de få afgørelser.

”Om måske en måned kan vi muligvis sige mere om sagerne,” oplyser presserådgiver Christian Frederik Mortensen fra AE.

Test spiller vigtig rolle

Vejledningen opstiller en række betingelser for at anerkende Covid-19 som arbejdsskade. En af dem er, at der skal være dokumentation for sygdommen for eksempel i form af en positiv test.

Men AE er opmærksom på, at ikke alle er testet eller har kunnet blive det. Derfor er det ikke et ultimativt krav, at der foreligger en test.

AE ønsker endnu ikke at oplyse, hvilke brancher og erhverv anmeldelserne af Covid-19 kommer fra.

Hasteafgørelser

I første omgang træffes der -afgørelse om, hvorvidt smitten stammer fra arbejdet, og om der dermed er tale om en arbejdsskade.

For de anerkendte tilfælde i lovens forstand vil der så senere blive taget stilling til, om den smittede har fået mén eller andre følger af sygdommen og dermed, om der skal udbetales erstatning.

Vejledningen stiller krav om, at der skal ske hastebehandling hos AE, når den sygdomsramte er alvorligt syg.

Ikke alle de anmeldte sager drejer sig om selve sygdommen. Der er også kommet indberetninger af for eksempelvis allergi som følge af brug af værnemidler.

mj

Fra Fagbladet 3F