Corona eller ej – Stem NEJ

For svagt venner, forhandlingerne burde have været udsat

Det indgåede forlig mellem Byggefagene og Byggeriets Arbejdsgiverforening er modtaget i fagforeninger, klubber og på arbejdspladserne med forbløffelse og vrede.

At Corona-situationen er blevet groft udnyttet af arbejdsgiverforeningen, kan ikke overraske nogen, selvom den tjener styrtende på bygge-boomet, men at også fagbevægelsens forhandlere er faldet til patten, og så med et så ringe et resultat, er skændigt.

Den ydmygelse må medlemmerne gøre op med ved at stemme nej, og solidariteten og sammenholdet mellem brancherne må stå sin prøve.

Forligsinstitutionen blev lukket på ægte murervis.

Lukkede Forligsen

De mange aktive arbejdere, der gennem hele forløbet har stået foran forhandlingerne i Forligsinstitutionen for at styrke deres forhandlere, havde ellers vist en løsningsmodel i den akut opståede krisesituation på grund af Corona-epidemien, der har lukket landet ned: Udsæt forhandlingerne og giv dispensation til en midlertidig forlængelse af de gældende overenskomster!

Symbolsk lukkede de Forligsinstitutionen på ægte murervis. De begrundede deres handling med følgende relevante forklaring:

Begge parter skal kunne kæmpe

”Vi har i nat valgt at lukke forligsen for at sætte en midlertidig stopper for de forhandlinger, som foregår derinde. Det gør vi, fordi Danmark lige nu står i en coronakrise. Samtlige offentlige institutioner er lukket, og selv vores fagforeninger er i kriseberedskab.

Vi mener, at det skaber et unfair og dårligt grundlag for en god forhandling. For mens hele samfundet er ramt af corona og tager ansvar overfor krisen, spænder det også ben for, at vi kan mobilisere vores kolleger, og at vi kan have en ordentlig dialog, og at vores forhandlere og forhandlingsudvalg kan mødes uden større bekymringer.

Derudover vil vores eneste våben i denne forhandling, strejken, være fuldstændigt udvandet og svær at gennemføre, når hele landet er lammet i forvejen. Grundlaget for en fair forhandling er, at der er to parter, som begge kan kæmpe. Men i disse tider er vores våben svækket. Vores arbejdsvilkår er alt for vigtige til at blive forhastet igennem midt under en epidemi.

Derfor kræver vi, at forhandlingerne udskydes, til coronakrisen er drevet over. Vi vil have regeringen og Mette Frederiksen til at tage ansvar og få skabt et grundlag for en fair forhandling!”

I Norge har LO netop udsat deres overenskomstforhandlinger af samme grund – som det i øvrigt sker med de fleste andre store begivenheder i vort samfund. –bfc