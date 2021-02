Cuba gennemfører Socialøkonomisk Udviklings Strategi

Cuba beholder den traditionelle peso som landets eneste officielle møntenhed.

Af Roger López García, Ambassadør Republikken Cuba

Den aktuelle strategi

Virkningerne af den internationale økonomiske krise, forværret af pandemien og stramningen af USA’s økonomiske, handelsmæssige og finansielle blokade, har ramt Cuba hårdt.

Den politik, som Trump-regeringen har ført, har medført skader for mere end 5 mia. dollars på et år. Det er et dobbelt folkedrab i en periode med forfærdelse over spredningen af det dødelige virus.

Landet har måttet føle manglen på turister i månedsvis som følge af spredningen af Covid-19, med en alvorlig påvirkning af indtjeningen af fremmed valuta og af brutto-nationalproduktet (BNP). På samme tid har landet måttet bruge op mod tusind millioner cubanske pesos og flere millioner dollars på at opretholde det nationale sundhedssystem.

Derfor har den cubanske regering arbejdet hastigt for at skabe en Socialøkonomisk Udviklings Strategi, der svarer til de reelle problemer under de nuværende forhold.

Strategien er baseret på fundamentale principper i den cubanske socialistiske økonomiske model, men forsøger at fjerne overflødige arbejdsgange. Den er baseret på en fastholdelse af den centraliserede planlægning af økonomien, dog med større autonomi til forretningssektoren for at styrke den nationale produktion, stimulere konkurrence, effektivitet og opsparing.

Ministerrådet udpegede 16 nøgleområder for udviklingen, heriblandt fødevareproduktion med høj prioritet, såsom sukkerindustrien, turismen, servicefagene, den bio-farmaceutiske industri og biomedicinske produktioner, telekommunikation og energi.

For nuværende tidspunkt er det vigtigt at forøge landbrugs- og fødevareproduktionen, fremme eksporten, styrke statsvirksomhederne, udvide den ikke-statslige sektor og støtte programmer for udvikling af regioner.

Valutareformer

Et vigtigt skridt for at fremme strategien er den samling af valutaen, der trådte i kraft den 1. januar 2021.

Cuba ophæver sit nuværende todelte valutasystem og beholder den traditionelle peso som landets eneste officielle møntsystem – fra starten med en vekselkurs på 24 for 1 US dollar.

Den monetære hoved-reparation med den cubanske peso CUP som den eneste nationale valuta er et uundværligt skridt for at fremme landets udvikling.

For at dæmpe virkningen af valutaændringerne har man besluttet, at processen med at slippe af med CUC’en vil tage seks måneder.

Folks beholdninger af CUC enten i hånden eller i bankkonti vil blive vekslet til den løbende kurs, som er 24 CUP pr. CUC.

På grund af virkningerne af Covid-19 og USA’s blokade har Cubas regering åbnet butikker med hård valuta med brug af personlige betalingskort for at samle aktiver i udenlandsk valuta.

Samlingen af valutaerne er en del af et bredere program kendt som økonomisk gen-opretning, som også vil medføre en lønstigning, der skal svare til prisstigninger, takststigninger, ændringer i understøttelsesplaner, blandt andet økonomiske foranstaltninger som svar på den cubanske situation, og skal hjælpe økonomien og skubbe til udviklingen.

Den cubanske stat vil ikke svigte en eneste af landets borgere. Gældende velfærds-programmer og sociale planer vil være på plads for at hjælpe mennesker med mindre pengeindkomster.

Fjernelsen af overdreven støtte og utilbørlige vederlag indenfor valutasystemet i Cuba vil ske gradvist og beskyttende overfor sårbare sektorer, en regeringspraksis der er sat i kraft på øen i dag.

Lønningerne vil ikke kun understøtte den beregnede stigning i priserne, men også reelt forbedre pensioner og sociale ydelser.

Denne proces ændrer også fordelingen af indkomst, hvilket skal gøre lønninger til hovedkilden til rigdom og indkomst, som garanterer at dække behovene hos arbejdere og deres familier.

Støtteordninger

Fra nu af vil mennesker og ikke produkter få støtte og senere vil en dybere analyse gøre det muligt at bestemme ud fra hver families indkomst, hvem der virkelig behøver hjælp til at dække udgifterne til de basale fornødenheder.

Til det bliver en række vigtige støtteordninger til en værdi af 30 mia. pesos opretholdt. Blandt de varer, der vil få økonomisk støtte fra regeringen, er de, som er specielt rettet mod børn fra nul til seks år gamle.

Selvom der er en kontrolleret stigning i priser på varer og tjenesteydelser, vil dette stå i forhold til stigningerne i lønninger, pensioner og socialhjælp.

Året 2021 vil blive meget vigtigt i forsøget på at styrke den cubanske økonomi på trods af de ugunstige betingelser.

Cuba kæmper en kamp mod virkningerne af den økonomiske krise og blokaden. Vi kæmper stadig for at bevare vor uafhængighed og suverænitet med folkelig deltagelse for lighed og social retfærdighed.