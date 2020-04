Cuba kan behandle Corona-patienter

De første tilfælde med coronasmittede er sporet i Cuba. De smittede er i isolation og under behandling.

Af Sven-Erik Simonsen

Kinesiske og cubanske lægehold ankommer til Italien, som er hårdt ramt af corona-epidemien.

Cubas sundhedsvæsen har taget resolutte skridt for at begrænse spredning. Der gennemføres nationale kampagner for at styrke befolkningens viden og ansvarlighed. Hospitalsvæsenet råder pt. over 1442 ‘corona-sengepladser’ på 11 hospitaler og 867 isolationssenge på 10 hospitaler.

Men det mest bemærkelsesværdige ved Cuba i disse corona-tider er, at landet har en medicin, som blev og bliver brugt i massemålestok i Kina, og som Cuba anvender til behandling af smittede og syge. Det er ikke en vaccine, men et anti-virus medikament, der styrker den syge, forstærker immunsystemet og kroppens evne til at nedkæmpe virusangrebet. Dermed decimeres dødsfald væsentligt.

Læger og medicin til Italien

De kinesiske sundhedsmyndigheder bruger hele 30 forskellige medikamenter i deres indsats imod corona-epidemien. Men Kinas apoteker-sammenslutning anbefaler, at det cubanske medikament Interferon Alfa 2B primært bruges, skiver nyhedsbureauet Prensa Latina.

Der er 15 lande i Latinamerika, Europa, Asien og Afrika, der har vist interesse for at få adgang til Cubas Alfa 2B, oplyser direktør Eulogio Pimentel fra det bioteknologiske center CIGB i Cuba, der har udviklet medicinen. I Centralamerika bruges medicinen allerede blandt andet i Guatemala.

Cuba bidrager desuden med læger til indsatsen mod corona-pandemien. 400 læger gennemgår lige nu kurser for at være specialister i håndteringen af corona.

De første er udsendt til Italien, hvortil de er ankommet samtidig med et hold kinesiske læger, der vil bidrage med deres viden på baggrund af indsatsen mod corona i Kina, skriver nyhedsstationen Telesur.

USA-blokade spænder ben

Interferon Alfa 2B produceres i Cuba af virksomheden BioCubaFarma, der ifølge Prensa Latina fremstiller over 300 medicinske produkter. Mange af dem under store vanskeligheder, fordi USA’s blokade mod Cuba gør det vanskeligt at skaffe mange råvarer til produktionen.

Men produktionen af -Interferon Alfa 2B kører i højeste gear. Både i Cuba og på en stor fabrik i Kina, som drives af Cuba og Kina i fællesskab.

Direktør Eulogio Pimentel fra CICG oplyser til Prensa Latina, at det nuværende lager af Alfa 2B rækker til behandlingsbehovet i Kina og til ethvert tænkeligt behov i Cuba de kommende tre til seks måneder.

