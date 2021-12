Der er brug for EU-modstand

Ved valget til EU-parlamentet 26. maj 2019 fik Folkebevægelsen mod EU 3,7 procent af stemmerne. 102.101 vælgere satte deres kryds ved Liste N. Det var ikke nok til at sikre et mandat. Derfor er Folkebevægelsen i dag ikke repræsenteret i EU-parlamentet. Det skal der laves om på.

På Folkebevægelsens landsmøde i oktober i Århus vedtog man at samle stillere ind, så vi kan genopstille til det kommende EU-parlaments valg.

Selvom der er et par år til valget, kan vi allerede nu konstatere, at modstandernes stemme mangler i EU debatten. Det var konklusionen på årets landsmøde.

Deltagere i Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde lytter opmærksomt.

Vi går i gang nu

Folkebevægelsen mod EU vil indsamle de 70.635 vælger-erklæringer, som det kræver at blive opstillings-berettiget til EU-parlamentet.EU-modstanderne har bare 18 måneder til at indsamle de mere end 70.000 vælgererklæringer.

Indsamlingen af underskrifter går officielt i gang den 16. december, men allerede nu kan du gå ind på folkebevaegelsen.dk og aflevere din mailadresse. Så sender Folkebevægelsen dig linket, når underskriftsindsamlingen går i gang.

Det er ikke lige til at få godkendt en vælgererklæring. Først skal man gå ind på Indenrigsministeriets hjemmeside og trykke “Igangsæt vælgererklæring”. Herefter skal man logge på med sin NemID og bekræfte vælgererklæringen. Efter syv dage får man et link i sin e-boks, som man skal trykke på og endnu en gang logge på med NemID for at bekræfte. Men det afskrækker ikke bevægelsen.

– Mange organisationer samler 50.000 underskrifter ind til alverdens borgerforslag, som ikke bliver til noget. Her garanteres ægte modstand, afsløring og formidling af, hvad EU går og pønser på, udtaler Kim Bilfeldt, som sidder i den nyvalgte landsledelse.

EU og hverdagen

Kim er fagligt aktiv og kan dagligt mærke EU’s indflydelse på det danske arbejdsmarked.

– Så sent som i denne måned så vi, at EU besluttede en EU-mindsteløn – stik imod den danske model. Det var trods faglige protester og velvillige parlamentarikere, der troede, de havde indflydelse. Det er slet ikke kommet i nyhederne. Det er katastrofalt.

– Vejpakken er også under angreb. Den blev omtalt som en kæmpe succes, og allerede nu har 15 lande lagt sag an i EU-domstolen mod Danmark fordi den angriber arbejdskraftens fri bevægelighed. Vi taber nok også den sag.

Kim er, som store dele af fagbevægelsen, bekymret for det danske arbejdsmarked: – De har allerede ændret i vores dagpengesystem, masser af svindel med skat, løn og arbejdsmiljø med udenlandsk arbejdskraft, hvor firmaerne, som har vundet EU’s tvungne udbud, udnytter EU mod danske regler, fortæller han.

Hjælp dig selv

Vi har brug for alle til at hjælpe med at samle stillere, og det er ikke så svært mere. Før i tiden skulle man stå på gadehjørner og få folk til at skrive under, sådan er det ikke i dag. Man kan allerede nu gå ind på folkebevægelsens hjemmeside og udfylde en formular. Så håber vi, at man vil tage mobilen frem til alle juletræsfesterne og få underskrifter der, det skal nok lykkes, slutter Kim.

Til næste år vælger Folke-bevægelsen sine kandidater, som også viser bredden politisk. Folkebevægelsen er den eneste bevægelse, som er konsekvent modstander af EU. Heller ikke i Folketinget findes der partier, som vil helt ud af EU. De kritiske partier som Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, vil forblive i Det Indre Marked.

EU-modstand i fremgang

Folkebevægelsen mod EU har siddet i EU-parlamentet siden 1979. Men ved det seneste EU-parlamentsvalg i 2019 mistede bevægelsen sit mandat. Mange spåede dengang bevægelsens død.

Siden da har der været medlemsfremgang. Det skyldes helt sikkert, at mange danskere er frustrerede over udviklingen.

– EU har brugt coronapandemien til at tiltage sig mere magt og taget de første skridt mod en sundhedsunion. Samtidig har Unionen givet sig selv mulighed for at optage fælles gæld, udtalte den genvalgte formand Susanna Dyre-Greensite på talerstolen i sin beretning.

RC/KB

Læs også Folkebevægelsens klumme: EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg siger ja til EU-mindsteløn.

Fakta om Folkebevægelsen mod EU