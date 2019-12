Det høje danske skattetryk er en myte

Over de sidste 20 år er der givet milliarder i skattelettelser. Siden 2001 er skatter og afgifter sat ned, så provenuet i dag er 45-50 mia. kr. lavere om året. Samtidig er antallet af offentligt ansatte pr. borger faldet. Det skyldes bl.a., at mellemskatten er blevet afskaffet, topskattegrænsen er blevet forhøjet, og der er indført et beskæftigelsesfradrag. Hertil kommer skattestoppet.

I perioden fra år 2001 har vi samtidig set, at antallet af offentligt ansatte pr. borger er faldet i Danmark. Det skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Drop myten

Hvor højt skattetrykket skal være, er i høj grad et politisk spørgsmål, og det er helt legitimt at mene, at det danske skattetryk er for højt. Men lad os få én ting på det rene: Det danske skattetryk er ikke i toppen, når vi sammenligner os med de andre lande i Vesteuropa. Her ligger vi snarere i midten.

Det er med andre ord en myte, at Danmarks skattetryk skulle ligge i den helt høje ende internationalt. Og det argument, højrefløjen som regel fremfører for, at vi alligevel er i toppen, bringer faktisk kun Danmark længere ned ad listen, siger AE.

Invester i velfærd

Der er derfor god grund til at se på indtægtssiden og investere i det, der tidligere var kernevelfærd. Det betyder et farvel til Budgetloven.

Forhandlerne kan også se på prioriteringerne af skattepengene. I stedet for at den sociale, uddannelses-, og kultursektoren skal konkurrere indbyrdes om pengene, kunne man se på de velfærdspenge, der skal brændes af med de nye forurenende krigsfly. Er der ikke penge til overs til dem, kan man jo prøve med en folkeindsamling, hvis man absolut vil tilfredsstille Trump.

-bfc