Dødens købmand politianmeldt

Det danske firma Terma er af Erhvervsstyrelsen blevet politianmeldt for ulovlig våbeneksport til De Forenede Arabiske Emirater.

Terma er en ganske stor virksomhed med hovedkontor i Lystrup ved Aarhus. Det har afdelinger i Holland, Tyskland, Frankrig, Singapore, De Forenede Arabiske Emirater, Indien og USA.

Fra produktkataloget

Deres produktion består især af følgende spændende produkter, hvis man altså ønsker at gå i krig med nogen:

Selvbeskyttelsessystemer til jager- og transportfly samt helikoptere.

Elektronik til forsvarsindustrien.

Mekaniske strukturer til civile og militære fly.

Lufttrafikovervågnings-systemer.

Radarsystemer.

IT-udstyr.

Rumfarts- og satellitteknologi.

Blandt dem, som Terma har leveret og skal levere komponenter til, er ikke mindst Lockheed Martin, der står for produktionen af de nye F35-kampfly, som Danmark skal bruge en ustyrlig masse milliarder kr. på at købe.

Noget af dette isenkram kan måske lyde ret uskadeligt, men det er altså hovedsageligt udviklet til militære formål – og til militær, der faktisk bruger det til at slå ihjel med eller til at bistå andet militært isenkram med at dræbe og lemlæste!

Terma er i øvrigt Danmarks største producent af militærudstyr. Firmaet har 1500 ansatte og omsatte i det seneste regnskabsår for 1,8 milliarder kr.

Termas formodede forbrydelse

I Yemen i Mellemøsten har der i de senere år udspillet sig en meget bloddryppende borgerkrig, hvor udenlandske magter i høj grad har blandet sig. Et ukendt antal er døde i kamphandlingerne, men tallet skønnes til mellem 100.000 og 230.000. Hertil kommer et yderligere meget stort antal, der er døde af sult og mangel på medicin, og mere end 2 millioner børn lider af underernæring. Årsagen er, at de nødvendige forsyninger til landet ikke har kunnet komme ind pga. flådeblokaden af landet. Denne flådeblokade har danske Terma tjent godt på ved at levere det nødvendige udstyr, herunder radarsystemer og missilforsvarssystemer til de krigsskibe, som har stået for blokaden af Yemen.

Terma er politianmeldt af Erhvervsstyrelsen for brud på de regler, der findes om eksport, når det gælder salg af våben til krigsførende lande – altså regler, som Terma øjensynligt har brudt ganske grundigt og uden tanke på døde yemenitter, men kun på egen profit. Straframmen for sådanne overtrædelser går helt op til 8 års fængsel til de ansvarlige, men så galt går det nok ikke for det ellers så hæderkronede danske selskab.

For en ordens skyld skal nævnes, at Terma selv afviser enhver påstand om, at de skulle have gjort noget forkert eller overtrådt nogen regel – men det plejer såvel uskyldige som skyldige slyngler jo at gøre!

Nedenfor på denne side i KOMMUNIST kan man læse om de mulige overtrædelser af regler om våbenembargo og blokade, som man beskylder Nordkorea for at stå bag. Via bl.a. Terma står Danmark vist ikke tilbage for at overtræde reglerne om våbenembargo over for krigsførende lande.

