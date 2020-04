Efter privatiserings-fiaskoen

Britiske jernbaner bliver re-nationaliserede efter Brexit

Det private jernbaneselskab Northern bliver nationaliseret af den britiske regering. Før Brexit ville dette have kollideret med EU’s jernbanedirektiv. Northern samarbejder med det tysk-ejede Arriva, som også driver lokaltrafik flere steder i Sverige og Danmark. Det skriver den svenske avis Proletären. Avisen skriver videre:

Nedslidt jernbanenet

Lederne af jernbanearbejdernes fagforeninger er positive overfor beslutningen. Privatiseringen af jernbanenettet er fuldstændigt mislykket. Det er kun aktionærernes lommer, der er fyldt med guld, siger Manuel Cortes, generalsekretær i transport-unionen TSSA til BBC.

Mick Whelan, leder af lokomotivførernes fagforening ASLEF, ønsker imidlertid at holde forventningerne lave. Efter en total gennemgang af jernbanerne viser det sig, at de er så nedslidte, at forbedringer vil tage tid, siger Whelan.

Trafikken vil fra 1. marts 2020 blive drevet af det statsejede Northern Trains Limited.

Nationaliseringsbølge

Northern er det andet af Storbritanniens private jernbaneselskaber, som bliver re-nationaliseret, efter at staten overtog East Coast-linien i 2018. Ifølge Financial Times står også South Western Railway, landets næststørste jernbaneselskab, overfor re-nationalisering.

På det seneste har staten stoppet milliardæren Richard Bransons Virgin Trains. Selskabet mistede retten til at køre tog, og efter 22 år på britiske jernbanespor forlod det sidste Virginia-tog Euston Station i London klokken 21.42 lokal tid den 8. december sidste år. Destinationen var Wolverhampton.

Trafikken, som blev håndteret af Virgin, blev overtaget af et andet privat selskab, men også her er diskussionerne om en re-nationalisering livlige.

Tog-privatiseringens hjemland

Den tidligere statsejede britiske jernbane blev splittet op og privatiseret i 1993 under John Majors konservative regering, men jernbaneprivatiseringens hjemland er nu nødt til at re-nationalisere jernbanerne, selv under en konservativ regering. Togtilbuddet har været under stærk kritik, bl.a. på grund af billetpriserne, der var steget til mere end det dobbelte.

HR