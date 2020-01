En ny ghettoliste

Økonomi

Af Bo Møller

Man taler meget om regeringens ghettoliste, der kan komme til at betyde, at folk bliver smidt ud af deres bolig, at gode og sunde boliger bliver revet ned og andre uhyrligheder. Nok har den nye minister udtalt, at han gerne ser, at man dropper det ret nedladende ord ’ghetto’ – men alligevel offentliggør hans ministerium en liste med netop dette navn. Kommunisterne vil godt foreslå, at man laver en ny ghettoliste, der ikke ensidigt rammer landets svageste. Faktisk findes der en ganske stor ghetto nord for København. Denne ghetto er rigmandsghettoen, som findes i det såkaldte whisky-bælte, dvs. i især følgende kommuner: Lyngby-Taarbæk, Hørsholm, Gentofte og Rudersdal. Mens en person, der fx boede i Ishøj sidste år, i gennemsnit havde en indkomst før skat på 284.000 kr., så havde gentofteborgeren 595.000 kr. at gøre godt med. Ser vi i stedet på formuen, så havde gennemsnitsfamilien i Ishøj en nettoformue (formue – gæld) på 1.400.000 kr. (inkl. pensionsopsparing), så det er langt under rudersdalfamilien, der i gennemsnit havde 6.344.000 kr. på kistebunden. Hertil kommer, at der i rigmandsghettoerne bor en del, der ikke bare har en formue på nogle millioner, men på adskillige milliarder kr., som de næppe har tjent ved almindeligt hårdt arbejde.

Det er rart at bo godt

Det er ikke kun indkomst og formue, der er vigtige. Boligforholdene spiller også en rolle, og her er det rart at bo i Hørsholm, for her har man i gennemsnit 58 kvadratmeter bolig pr. person. I Ishøj bor man noget mere tæt sammen og har kun 42 kvadratmeter pr. person. Når hertil kommer, at de gode folk i Hørsholm og de andre rigmandskolonier samtidig som regel har en have på en anseelig størrelse, måske en havudsigt og andre goder, så er det rigtigt rart at bo her – hvis man ellers har råd.

Kriminalitet

Nu er der desværre ikke så mange tal omkring kriminalitet, der kan belyse rigmandsghettoernes forhold. I placeringen på regeringens ghettoliste indgår bl.a. tal på, hvor mange straffede der er i området. Her tages der ikke højde for, hvilken størrelsesorden den pågældendes kriminalitet så var på. En hel del af de dømte, som kommer på regeringens sorte liste, er dømt for småkriminalitet, mens man i rigmandsghettoerne øjensynlig helst vil beskæftige sig med de lidt større ting som hvidvask af sorte penge i milliardklassen, ulovlig skatteunddragelse ved at voldsomt store pengesummer skjules på skumle øer i Caribien og andre kriminelle handlinger.

Indvandrere

I Hørsholm har 6,5 pct. af borgerne en ikke vestlig baggrund. I Ishøj er tallet 34,1 pct. Et lokalt boligområde, hvor mindst 50 pct. af beboerne har en baggrund i et ikke-vestligt land, er i risiko for at komme på ghettolisten, og i så fald bliver et antal beboere tvangsforflyttet. En alternativ ghettoliste ville kræve, at der i velhaverghettoerne skete en ’udtynding ‘ af de almindelige blegfisede danskere til fordel for personer med en ikke-vestlig baggrund.

Kommunisterne foreslår

I stedet for at tvangsforflytte fattige borgere fra de såkaldte ghettoer, så skulle man overveje at tvangsforflytte de rige fra rigmandsghettoerne, så der for alvor kunne komme en fornuftig udligning af forskellene i levevilkår i de forskellige områder. Flyttede man 1 rigmandsfamilie fra et pragtpalæ med udsigt over Øresund til en rimelig lejlighed i Taastrup eller Ishøj, så kunne der til gengæld være adskillige fattige familier, der ville kunne få forbedret deres boligforhold ved at flytte ind i strandvejsvillaen. Hvis man lavede om på skattesystemet, så der i højere grad blev taget fra de rige og de alt for rige, så ville det løse mange sociale problemer for de fattige. Hvis man i stedet for at jagte småkriminelle gjorde meget mere ved at kontrollere de helt store svindlere og banditter i habitter, så ville det for alvor kunne batte i statskassen.