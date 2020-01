En rulle med det hele

Mistanke om menneskehandel

Kinesiske kokke bliver udnyttet på danske restauranter. Hundredvis af kinesiske kokke arbejder 80 timer om ugen for en timeløn på helt ned til 20 kr.

De arbejder på den såkaldte beløbsordning, der burde sikre dem 35.000 kr. om måneden. Minister kalder det organiseret kriminalitet.

Beskyttelse mod social dumping

Hundredvis af kinesiske kokke kommer til Danmark gennem den såkaldte beløbsordning, der ellers skulle beskytte det danske arbejdsmarked mod social dumping. Ordningen går ud på, at borgere uden for EU kun kan få arbejde i Danmark, hvis deres arbejdsgiver vil give dem over 35.582 kr. i månedsløn.

Men på sushirestauranter og kinesiske spisesteder over hele landet bliver ordningen misbrugt til at ansætte kinesiske kokke, der typisk arbejder over 12 timer om dagen med en eller to månedlige fridage til 7.000–9.000 kr. om måneden efter skat. Det svarer til en timeløn på 20-25 kroner.

Det kan Fagbladet 3F nu afsløre efter i flere måneder at have opsøgt kinesiske kokke, talt med kilder i det kinesiske restaurationsmiljø og fået aktindsigt i flere centrale dokumenter fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) samt politiet.

Måtte betale 100.000 for dansk job

Fælles for de kokke, Fagbladet 3F har talt med, er, at de ikke ønsker at stå frem med navn og ansigt. De frygter for deres arbejdsgivers reaktion, ligesom de ikke vil opdages af myndighederne.

SIRImistænker, at der foregår ”systematisk snyd med opholdstilladelser på beløbsordningen af kinesiske statsborgere samt deres medfølgende familiemedlemmer”, og at der kan være tale om ”menneskehandel til tvangsarbejde”.

Sover i kældre og loftsrum

Sushi og kinesisk er populært hos danskerne. Men den laves ofte af kinesere, der bor i baglokaler eller i forlængelse af restauranten.

Når politiet og andre myndigheder tager på kontrol på kinesiske restauranter, finder de sovepladser til kokke i baglokaler og lofter i samme bygning som restauranten – ofte under så trange kår, at de er i direkte strid med brandmyndighedernes bestemmelser.

SIRI opdagede allerede 2015 de problemer, som de mistænker for at være systematisk udnyttelse og menneskehandel med kokke fra Kina og deres ægtefæller. Alligevel er antallet af kinesere i hoteller og restauranter på beløbsordningen fortsat med at stige. Fra 22 kinesere i 2010 til 582 kinesere i 2018.

Det har nu gjort, at udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) skal forklare sig i samråd i Folketinget.

-mj