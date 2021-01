EU og mindsteløn: Et dereguleret arbejdsmarked

Af Ditte Marie Gyldenberg Ovesen, sekretariatsleder, -Folkebevægelsen mod EU

Hver tiende arbejder i EU kan ikke leve af sin løn. De falder ind under betegnelsen ”working poor”. 40 procent af alle jobs i EU er ”atypiske”, hvilket vil sige, at det er jobs uden de basale rettigheder.

Jamen er det så ikke godt, at EU-kommissionen vil indføre en lovbestemt mindsteløn?

EU har i årtier arbejdet målrettet på at deregulere arbejdsmarkedet. I Lissabontraktaten (EU’s grundlov) er liberalismen knæsat med den frie bevægelighed for kapital, arbejdskraft, varer og tjenesteydelser. Det har skabt en hær af rets-løse, vandrende arbejdere. Virksomheder og borgerlige politikere roser denne de-regulering.

Tror man virkelig, at dette ændres med et snuptag med et direktiv om mindsteløn? Tror man virkelig, at millioner af arbejdere i EU lige pludselig får en klækkelig lønforhøjelse?

Det kommer ikke til at ske. EU-kommissionen er ikke i gavehumør, tværtimod!

De steder og brancher, hvor den faglige organisering er lav, vil mindsteløn hurtigt blive maksimumløn. Mange arbejdere risikerer at få endnu dårligere vilkår.