Et menneske er et menneske

Opskriften er den samme, men hvor er vi forskellige

Af Rikke G.F. Carlsson, formand for Kommunistisk Parti i Danmark

Mennesket er et lille mirakel. Der findes ingen glæde så stor, som når et lille nyt menneskebarn kommer til verden. Ikke kun forældrene, men hele familien, hviner af glæde og stolthed. Alle håber på, at her kommer en, som skal ha’ det bedste af det bedste. Klogskab, skønhed og lysende fremtid. Lykken er kort og håbefuld. For nu kommer samfundet og falbyder sine livsbetingelser ind i den lilles verden og opvækstbetingelser.

Universelt er lykken den samme. Men om barnet skal vokse op i sult, krig eller bøvle med pladsgarantier, er ikke noget, familien kan planlægge. Og her begynder drømmen at smuldre for de fleste, og resten af opvæksten bliver en kamp for overlevelse for at få det bedste ud af situationen.

Humanismen er henrettet

Et menneske adskiller sig fra naturen på grund af sin bevidsthed, evne til refleksion, mulighed for at handle og at skabe sin egen moral og værdinormer. Det er vort potentielle talent. Men det kræver en stærk og tryg opvækst, et dannelsesgrundlag og en objektivitet, der gør, at vi kan se andres rolle i kollektivet, samfundet. Det kræver, at vi ikke kun skal bruge kræfter på egen overlevelse.

Der går mange talenter tabt i det liberalistiske samfund. Mennesket er ikke et menneske mere. Der er konstrueret et over- og undermenneske. Hvilket et er du? Og hvordan ser du på andre?

Når vi diskuterer sundhedsvæsenet, er vi blevet totalt afsporede. Jeg rummer gerne ”livsstils”-reparationer. Om mennesket ryger, spiser kager, løber i panikalderen og smadrer sine knæ, drikker eller nægter at spise modesundt, så skal vi ikke være dommere over årsager, være formynderisk påduttende.

Det er så nemt at dømme andre og håbe på en belønning for at have været artig. Men det er helt andre grunde, der ligger bag. Ja, vi mennesker har brug for stimulanser og en smule glæde, og det skal der være plads til. Ligesom at vi skal tage os af hinanden trods sygdomme eller handicaps. Det er prisen for at leve. Ingen taler om, at medicinalindustrien tjener tykt på os, i stedet tales om, hvad et sygt menneske koster, så nu sorterer vi hinanden. Et uhyggeligt menneskesyn.

Fremtiden

Og hvad har det med den lille ny at gøre? Hvis vi vil skabe en god fremtid, kan det ikke gøres uden kamp. En kæmpe krystalkugle – medierne – viser et frygteligt glimt af barnets fremtidsudsigter. Og det ser ikke lyst ud. Vi har nogle af verdens ypperste forskere på pædagogikområdet, og så har regeringerne med deres flertal udsultet uddannelserne, så en pædagogstuderende kun undervises i 8 timer om ugen! Så kan de nye normeringer i finansloven jo ikke engang lukke det blødende sår. Og sådan er det på rigtigt mange uddannelsesinstitutioner. Basisviden mangler. Og det byder vi vore børn og de unge, der vil uddannes?

40% af universiteterne styres af fonde og private interesseorganisationer. De styrer forskningen på bekostning af vigtig grundforskning. Der nedlægges det ene studium efter det andet. Ikke engang de islandske sagaer kan studeres mere. Væk forsvinder vores historie. Den har erhvervslivet/kapitalen slet ikke brug for. Væk forsvinder sandheden om sejren over fascismen, Sovjetunionens og kommunisternes rolle. Man har simpelthen stemt om at fjerne sandheden i EU parlamentet. Stemt om…

Virkeligheden

Så vores lille barn skal vokse op i løgn. Og så skal det ud på arbejdsmarkedet. Her viste krystalkuglen også danske arbejderes fremtid. Et stavnsbundet ansættelsesvilkår, uden ordentlige løn- og arbejdsvilkår. En livsfarlig arbejdsplads. Den udlænding, som arbejder der, er også nogens søn, der måske ikke kommer levende hjem fra job.

Det er lige nu stilladsarbejderne på Nørrebro, der skrives om. Det kunne være andre fag og andre steder. Det er ikke for sjov, at stilladsarbejdere har kæmpet for de rettigheder, de har. Det er et hårdt og prisværdigt arbejde, der også sikrer de andre arbejdere, som skal arbejde på det efterfølgende. Når regeringer efterfulgt af hinanden har skåret ned på arbejdstilsynet – så er der kun selvtægt tilbage. De gjorde det for vor skyld og vore børns skyld! Tak.

Filantropi eller solidaritet

Forskellen på velgørenhed og solidaritet er jo netop handling. At samle ind til fattige ændrer ikke fattigdommen. At kæmpe for en værdig fremtid sikrer alle. De kommende OK-forhandlinger bliver en kamp i solidaritet på kryds og tværs af fag. Alle har set eller mærket konsekvensen af vort smuldrende sikkerhedsnet, der skulle gribe os, når vi kom til skade på jobbet, blev fyret eller blev syge.

Vi ser dagligt udnyttelsen af den udenlandske arbejdskraft. Når du går på julemarked i Nyhavn, er der kun spanske ansatte i de hyggelige ”nordiske” juleboder… din trappevasker, cafemedarbejder, dem der samler løbehjul sammen, bygningsarbejdere, er udlændinge til lav løn.

Den frie bevægelighed af arbejdskraft er en af de store grunde til at komme ud af EU. Flexjob og førtidspensions-reformen er også kommet fra et EU-pres. Tag EU med ind i overenskomstforhandlingerne og fortæl kollegaerne, at det er en del af kampen for vore børns fremtid.

For et rødt nyt år!

Halfdan Rasmussens ABC ligger under manges juletræer, men han skrev ikke kun til børn. Her i udpluk:

En stat må ha’ kontrol

med hvem der øver vold

og hvem der volder kval og er i fjendens sold

for vold er asocial,

men bli’r dog helt legal

såfremt og hvis den er

systemets luderka’l

Den effektive voldsmand bær’ uniform og hjelm

så folk kan se han ikke er en formummet skælm

Han snakker ej, men slår

Han står, hvor loven står

for loven er hans Helligånd og fadervor

En håndgranat går an

i næven på en mand,

der ofrer sig for konge, gud og fædreland

Men hvis en rød krabat

benytter en tomat

mod ordensmagten er det vold og attentat

At nogle smider brosten er ikke spøg og skæmt

men andres “Drang nach Osten” er ikke nær så slemt

For vold er lovlig nok

i større målestok

når blot det er de rette folk der går amok

Hvem øver vold mod hvem?

For hvem er vold bekvem?

Af hvilken jordbund skyder bajonetter frem?

Hvem tjener mest på krig’n

og rustningsindustri’n?

Hvem myrder Sorte Pantere og de “Røde svin”?

Hvem bomber i Cambodia og hvem bliver stegt og brændt?

Hvem blev skudt ned i Jackson, Augusta og i Kent?

Hvem lægger jorden gold

og høster tusindfold?

Hvem dræbte Luther King? Hvem tjener mest på vold?