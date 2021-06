Få unge vælger en faglig uddannelse

Det burde vække stor bekymring, at kun få unge vælger en faglig uddannelse. De store årgange med mange faglærte nærmer sig pensionsalderen, og dermed vil de snart forlade arbejdsmarkedet.

Det skønnes, at der vil mangle 90.000 faglærte i 2030. Foto: Peter Just

AE-Rådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skønner, at der vil mangle 90.000 faglærte i 2030. Til trods for at man fra politisk side har forsøgt at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, har det ikke vundet genlyd. Det betyder, at antallet af faglærte arbejdere vil falde med 10 procent frem mod 2030.

Problemet kan løses, hvis man vil

Det vil kræve investeringer i erhvervsuddannelserne og flere praktikpladser, så de unge ikke fravælger en faglig uddannelse, fordi de frygter at stå uden en praktikplads. Det er påfaldende, at man med jævne mellemrum hører den samme sang fra virksomheder, der beklager sig over, at det ikke er til at skaffe faglært arbejdskraft. Hykleriet bliver så ikke mindre af, at mange af dem ikke selv uddanner lærlinge, så man kan roligt sige, at de ligger, som de har redt – men det har man åbenbart ikke fundet ud af endnu på de bonede gulve.

En løn til at leve af

En anden og måske den største grund til den ringe interesse for at få en læreplads kunne være de dårlige lærlingelønninger, som man har budt de unge gennem tiden, og som aldrig er blevet taget alvorligt. I årevis har de unge i fagbevægelsen stillet krav til deres forhandlere om at få forbedret deres lønsatser betragteligt, når der var overenskomstforhandlinger, men budskabet er aldrig rigtigt blevet hørt, så alt er ved det gamle.

Dystre udsigter

I følge børne- og undervisningsministeriet er det kun hver femte unge på vej ud af grundskolen, der i år vælger en erhvervsuddannelse. Det er langt fra det mål, man satte sig fra politisk side. Her var målet, at 30 procent af en ungdomsårgang skulle søge en erhvervsuddannelse.

Flere praktikpladser

Manglen på praktikpladser var stor før coronaudbruddet, og nu er den blevet endnu større som følge af den samme krise. Nedlukninger og afmatning i økonomien har sat sine spor.

Så der skal oprettes flere praktikpladser NU! Det er godt for både de unge og for samfundet i fremtiden.

Peter Just