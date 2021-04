Faglig uddannelse – hvad er det?

Der har i de seneste måneder i den skrevne presse samt TV været stor fokus på, hvornår elever på efterskoler, folkeskoler og gymnasier kunne starte undervisningen igen. Repræsentanter for disse har fået meget opmærksomhed.

Mindre fokus eller slet ingen har der været på de tekniske skoler. Det har virket som om, at der slet ikke var noget, der hed faglige uddannelser.

Kan man reparere en lastbil hjemme på sit værelse eller lave murer- og tømrerarbejde eller for den sags skyld stå og svejse, for lige at tage et par eksempler på den uholdbare situation, de unge for øjeblikket står i og lever med. På tekniske skoler landet over har eleverne ikke været fysisk til stede i flere måneder.

Risiko for dårlig faglig uddannelse

Al undervisning er foregået teoretisk og online. Der er ingen tvivl om, at faglærerne på de tekniske skoler har gjort deres bedste for at holde undervisningen i gang for at klæde eleverne ordentligt på til at møde arbejdsmarkedet, men alt andet lige siger det sig selv, at det ikke er et optimalt uddannelsesforløb på grund af den manglende praktik.

Det kan betyde, at det går ud over faglighed og uddannelse, og det kan i sidste ende betyde dårlige håndværkere. Hvis efterslæbet på manglende praktisk arbejde ikke bliver taget alvorligt, vil det være en amputeret lærlingeuddannelse. Derfor bør man eksempelvis forlænge grundforløbet.

Fra starten af marts måned har der været små lempelser på vej i Nordjylland og Vestjylland. Her kan man få praktisk undervisning hver anden uge, hvis man lader sig teste 2 gange om ugen. Kun Bornholm går fri for dette. Der er brug for handlekraft og nye beskæftigelsespolitiske tiltag.

Usikker fremtid

Tusindvis af unge, som er ved at færdiggøre deres uddannelse, kan ende med at blive en Covid-19 generation af arbejdsløse, fordi krisen forhindrer dem i at komme ind på arbejdsmarkedet.

Det har vi som samfund ikke råd til. Peter Just