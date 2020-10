Fake News om Nordkorea?

Nordkorea – eller som det officielt hedder: Den Demokratiske Folkerepublik Korea, har i den seneste tid været udsat for en sand shitstorm på baggrund af en meget omtalt dokumentarfilm i TV.

Her blev en dansk fupmager placeret i en position, der åbenbart gav ham god adgang til de højere kredse i venskabsforeninger og derigennem Nordkorea. Herefter kom der i udsendelserne påstande og noget, som blev betegnet som afsløringer.

Nordkoreas ambassadør i Danmark – men med residens i Stockholm – Ri Won Guk, udtaler, at der er tale om opspind og vrøvl. KOMMUNISTkan på ingen måde vide, hvordan sagen konkret hænger sammen, men vi skal blot fastslå følgende:

Bryder sanktioner

Nordkorea beskyldes nu af den danske dokumentarfilm for at være med til at ’bremse Nordkoreas ihærdighed i forhold til at bryde sanktioner’. Det er givetvis korrekt, at Nordkorea har modarbejdet de økonomiske og andre sanktioner, der har været rettet mod landet styret af især USA, Sydkorea og Japan.

Men kan man forestille sig noget land på denne jord, der ikke ville modarbejde udenlandske sanktioner? Nej, selvfølgelig ikke. Nordkorea er et relativt fattigt land, og det er det ikke mindst på grund af de mange sanktioner og de evindelige militære trusler fra netop USA, Sydkorea, Japan og andre lande, som landet siden sin grundlæggelse og sejren over USA i Korea-krigen i 1948 har været mødt af.

Fattigdom

Disse militære trusler, blokader og sanktioner har været udslagsgivende for, at Nordkorea har følt sig tvunget til at opruste rigtigt meget og i de senere år også med atomvåben. Ikke mindst de mange militærøvelser klos op ad Nordkoreansk territorium, som USA, Sydkorea og andre har holdt med mere eller mindre regelmæssige mellemrum, har tvunget Nordkorea til oprustning.

For at finansiere de nødvendige forsvarssystemer, har Nordkorea på den en side været nødt til at spare på pengene til andre formål, og det har til tider givet sig udslag i fattigdom og andre grumme sager, der har ramt den nordkoreanske befolkning.

På den anden side har situationen også tvunget Nordkorea til på andre måder at skaffe sig økonomiske midler til opbygningen af landet og også af dets militær. Her er så også benyttet ting som bl.a. våbensalg, der har været nødvendigt for at kunne indkøbe olie og andre livsfornødenheder.

Er der nogen andre lande truet militært fra verdens største militære supermagt og dets vasaller, der ville have handlet anderledes. Nej, det tror KOMMUNISTikke!

Småpenge i den globale sammenhæng

I øvrigt er den nordkoreanske våbenhandel kun mikroskopisk sammenlignet med verdens absolut største våbenhandler – USA. Og USA’s våbenhandel er ikke bare sket til pæne demokratiske lande, men i høj grad også til slyngelstater som f.eks. Saudi-Arabien og Israel! Hvad er begrundelsen for sanktioner mod det fattige Nordkorea, men ikke mod f.eks. apartheidstaten Israel, der mod alle FN-beslutninger undertrykker de retmæssige ejere af området – palæstinenserne?

Som det kan læses i artiklen øverst på siden, så har en dansk våbenproducent heller ikke holdt sig tilbage i mere eller mindre beskidte handeler med tvivlsomme styrer.

