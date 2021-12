Fiskerierhvervet i dyb krise

Det, der tidligere var en god forretning, har på det seneste udviklet sig til den rene armod. Således udtrykte en gammel fisker det over en lille snak på den jyske vestkyst, og det blev hurtigt klart, at noget var helt galt i fiskerierhvervet.

Fra Hanstholm i nord til Hvide Sande i syd skal fiskerne sejle længere og længere væk for at få fisk i nettet. Derfor er mange fiskere stoppet med at fiske, andre har købt større skibe, så de kan sejle længere ud. Det betyder, at det kystnære fiskeri lever på lånt tid og formentligt snart uddør.

Delte meninger om årsag

Der har været mange forklaringer af forskellig art på, hvad årsagen er til, at der ingen fisk er at fange. Der har været nævnt klimaforandringer og ændrede strømforhold fra fiskernes side, men man kunne også få den tanke, at overfiskning var årsag til problemet.

Det er jo almindeligt kendt, at de fleste små og hyggelige fiskekuttere er blevet afløst af store stålskibe. Trawlerne er fiskefartøjer, der fisker med trawl – et stort tragtformet fiskenet som slæbes i stålwirer efter fiskefartøjet og skraber hele havbunden for fisk. Trawlerne findes i alle størrelser fra 100 til over 1.000 tons, og nogle af de største har fabrikker om bord til at forarbejde fangsten.

Kvotekonger

Disse skibe ejes af ganske få personer, som har sat sig på stort set alt fiskeri. I flere tilfælde har de svindlet med oplysninger til myndighederne om kvoter og ejerforhold til skibene.

De bliver med rette betegnet som kvotekonger. Disse kvotekonger er ikke kun kendt for snyd med fiskekvoter for flere hundrede millioner, men er også tiltalt for at bryde regler med udbetaling af millionstøtte, som de stik imod reglerne har modtaget til skibe, som allerede er solgt, og som rosinen i pølseenden er der også snydt med EU midler. De har rigtigt raget til sig, mens fiskeristyrelsen har snorksovet i timen.

Så der er vel egentlig ikke noget at sige til, at almindelige fiskere har mistet modet og er ved at give op.

Også i Østersøen er det galt

Torskebestanden i den vestlige del af Østersøen er også i en historisk dårlig tilstand, det har ført til, at der bliver en markant begrænsning af fiskeri efter torsk fremover. Det skyldes dårlig miljøtilstand i havet og mange års overfiskeri.

En sådan begrænsning er fiskerne absolut ikke tilfredse med og vil derfor have, at staten kommer økonomisk til undsætning. Samtidig vil flere opgive fiskeriet og lade deres skibe ophugge, hvis de kan få kompensation for det.

Mon ikke fiskeriministeren og de øvrige politikere får nok at tage stilling til med problemerne i fiskerierhvervet i tiden fremover.