FOA: Solidt kvalitetsløft til daginstitutioner kan opnås på rekordtid

På under et år kan tusindvis erfarne pædagogmedhjælpere blive pædagogisk faglærte og være med til at afhjælpe manglen på hænder til minimumsnormeringer og løfte kvaliteten i daginstitutionerne, påpeger sektorformand i FOA.

Kan løses med kræfter, der allerede findes

Manglen på voksne, der på en og samme tid kan drage omsorg for de små i vuggestuer og børnehaver og sikre en pædagogisk indholdsrig hverdag, kan for en stor del løses med kræfter, som allerede er indenfor rækkevidde.

Det understreger formand for pædagogisk sektor i FOA, Kim Henriksen, der kraftigt opfordrer politikerne på Christiansborg til at have blik for det store potentiale, der ligger i at efteruddanne erfarne pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter, når der skal findes hænder nok til at realisere de lovbestemte minimums-normeringer.

”Jeg frygter, at regeringen og dens støttepartier fuldkommen overser, at vi har en masse dygtige og erfarne medhjælpere, der på bare 42 uger vil kunne uddanne sig til at blive pædagogiske assistenter. På den måde kan vi få sat ind med et ekstremt hurtigt løft af uddannelsesniveauet blandt de ansatte i børnehaver og vuggestuer”, siger Kim Henriksen.

Ikke kun spørgsmål om at skaffe hænder nok

Uddannelsen til pædagogisk assistent er normeret til godt tre år. Men har man minimum to års erfaring som medhjælper og er over 25 år, tager uddannelsen kun 42 uger. Lige nu findes der 7.500 erfarne pædagogmedhjælpere, som kan efteruddannes til assistenter på mindre end et år.

”Uddannelsen vil give de mennesker, der allerede har valgt at arbejde med børn, en teoretisk ballast oven i den praktiske viden, de i forvejen har”, siger Kim Henriksen.

For ham handler minimumsnormeringer langt fra alene om at skaffe hænder nok. Det handler i høj grad også om at løfte kvaliteten af den pædagogiske indsats. Et løft, som en nyligt offentliggjort rapport fra evalueringsinstituttet EVA, viser et tydeligt behov for. Af den fremgik det bl.a., at tre ud af fire børnehaver kun leverede en tilstrækkelig kvalitet. Seks procent leverede ikke tilstrækkelig kvalitet.

”Vi vil børnene det bedste. Derfor handler det ikke kun om antallet af voksne. De nuværende medarbejdere skal også dygtiggøres. Med en målrettet indsats vil der på blot 10 år kunne ske en markant udvikling i antallet af medarbejdere med en pædagogisk uddannelse”, siger sektorformanden.

Uddannelsen af de 7.500 pædagogmedhjælpere er faktisk allerede dækket af, at de i deres overenskomst har ret til at videreuddanne sig efter to års ansættelse.

mj