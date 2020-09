Folkeligt pres sikrede mimrekortet

Af Allan Nielsen

En ændring af pensionistrabatter i kollektiv transport bevarer pensionistkortet med rabatter på 50-70 pct. på hele Sjælland.

Pensionister får samtidig væsentlige rabatter, når de rejser på rejsekort. Dermed har trafikselskaberne i DOT (Movia, DSB og Metroselskabet) givet efter for det folkelige krav fra bevægelsen ”Fingrene fra mimrekortet”.

Grundigt debatteret

DOTs ny forslag har været grundigt debatteret i forligskredsen bag regeringen bestående af S, radikale, SF og EL.

”Det største problem ved det ’nye’ forslag var, efter min mening, den voldsomme takststigning på 50 pct. på henholdsvis nogle 3-zoners kort og ikke mindst på alle-zoners kortet i hovedstadsområdet. Jeg var desværre ikke i stand til på mødet at forhindre det, da jeg faktisk var alene om at kritisere denne del af DOTs forslag”, siger Henning Hyllested, EL.

Han havde foreslået en langsommere indfasning, og at der helst skulle ske en begrænset stigning til f.eks. 700-750 kr.

”Men jeg glæder mig dog over, at vi lykkedes med at bevare mimrekortet, som vi kender det. Det er trods alt en kæmpe sejr. Det er ikke hver dag, en gruppe mennesker vinder over et så stort system, som DOT”, siger Henning Hyllested.

Op til 100 kr. i stigning

Ændringerne medfører, at alle pensionister får mulighed for rabat på mindst 25 pct., når de rejser med den kollektive transport. Samtidig bevares pensionistkortet – i folkemunde mimrekortet – på pap uden check ind og ud, og det kommer derudover til at koste det samme i hele DOTs område.

DOT har fået ekstra 12 mio. kr. årligt fra et flertal i Folketinget som led i aftalen om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv transport. Med ændringerne, der træder i kraft til januar, vil 6 ud af 10 pensionister, der bruger kollektiv transport, rejse billigere end i dag. Ingen pensionister får prisstigninger på over 100 kr. om måneden, hedder det i en pressemeddelelse fra DOT.

Følger pensionsalderen

DOT har lovet en informationskampagne i god tid før ikrafttrædelsen til januar 2021.

Mimrekortet kan købes for tre måneder ad gangen på pap på DOTs hjemmeside og i betjent salg. Det vil fremover give samme rabat i hele DOTs område på mellem ca. 50 og 70 pct. i forhold til normal pris.

Der indføres som noget nyt væsentlig rabat for pensionister på det almindelige rejsekort med check ind/ud på 25 pct. fra januar 2021.

Reglerne for brug af pensionistkortet ensrettes, så det ikke kan bruges i bus, tog og metro i morgenmyldretiden i hele DOTs område.

Aldersgrænsen for rabat ændres, så den følger pensionsalderen, men eksisterende brugere af pensionistkort kan dog fortsat forny deres kort.

Du kan læse mere info på dinoffentligetransport.dk/nypensionistrabat