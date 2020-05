Fornuftigt samarbejde besværliggjort af ministerium

Ministeriel kæp i hjulet om fælles madlevering ved udgangen af 2020.

Randers og Norddjurs kommuner har siden februar 2018 med ”Madservice Kronjylland” samarbejdet om at producere mad til pensionister i begge kommuner. Fra 2021 bliver der kun leveret til ældre i Randers.

Samarbejdet har ellers været godt og til borgernes tilfredshed, viser en brugerundersøgelse fra november 2018. Samtidig er samarbejdet i 2018 af både Klagenævnet for udbud og Ankestyrelsen erklæret lovligt og inden for rammerne af såvel udbudslov som kommunalfuldmagt.

Alligevel må samarbejdet stoppe med udgangen af 2020, da Social- og indenrigsministeriet har afgjort, at der ikke er lovhjemmel til det tværkommunale samarbejde. Ministeriets afgørelse kom i november 2019.

Bureaukrati

Ministeriet har i sin afgørelse henvist til, at samarbejdet kan lovliggøres på forskellige måder, herunder at kommunerne etablerer et fælleskommunalt selskab – et såkaldt § 60-selskab. De to kommuner har derfor i samarbejde undersøgt den mulighed.

Forvaltningen i Randers har vurderet, at det vil gøre samarbejdet betydeligt mere komplekst og bureaukratisk. Samtidig vil samarbejdet med andre kommunale enheder blive mere besværligt. Det har også indgået i forvaltningens vurdering, at et § 60-selskab ville medføre, at alle medarbejderne på Madservice Kronjylland skulle virksomhedsoverdrages.

Slår udviklingen tilbage

– Vi tager ministeriets afgørelse til efterretning. Vi er selvfølgelig overraskede over, at afgørelsen går i den modsatte retning af to andre instanser. Det er rigtig ærgerligt, siger formanden for Omsorgsudvalget i Randers, og formanden for Voksen- og plejeudvalget i Norddjurs er dybt forundret over, at ministeriet med sin afgørelse går ind og underkender begge instanser, der tidligere har sagt god for samarbejdsaftalen.

Han understreger, at afgørelsen er med til at slå udviklingen af moderne kommunale samarbejder voldsomt tilbage.

