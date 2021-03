Goderne er skævt fordelt

Af Bo Møller

Det går godt for A.P. Møller. Det fremgår af selskabets årsregnskab.

Omsætningen steg til 244,2 milliarder kroner i 2020. Det er 2,2 procent mere end året før. Men ét er omsætning – noget andet overskuddet – altså profitten, og den havde det rigtigt godt sidste år. Overskuddet blev ikke mindre end 3-doblet til 20,3 milliarder kroner.

Disse mange penge er ikke skabt af ejerne af Mærsk men af de mange ansatte, herunder mange underbetalte ansatte rundt omkring i verden. Ikke mindre end 80.000 lønslaver var således med til at skaffe den høje profit.

Vestas har det også fint

Et andet dansk selskab har det også ganske godt:

Vestas, der er berømte for deres møller, kom ud af 2020 med et overskud på 5,7 milliarder kr. Det er 10 pct. mere end året før.

Omsætningen i Vestas var på hele 110 milliarder kr. Det er 22 pct. mere end i 2019.

Det samme gælder for Nordea

Nordea gik det også godt for:

Et overskud på hele 16,8 milliarder kr. i 2020 er da ikke så dårligt! Det er 47 pct. mere end i 2019.

Danske Banks overskud sidste år blev ’kun’ på 4,6 mia kr.

Danske Bank skranter – men det er dens egen skyld!

Omvendt gik det mindre godt for Danske Bank:

Overskuddet sidste år blev ’kun’ på 4,6 milliarder kr. Det er det laveste tal siden 2014. Banken forklarer det selv med corona og andet – men den egentlige årsag er nok, at kunderne ovenpå de mange skandaler er flygtet fra Danske Bank!

Hvad med de arbejdsløse?

Men hvordan gik det så med de arbejdsløses dagpenge?

De er på trods af de mange ’hjælpepakker’ til de private virksomheder ikke blevet forhøjet.

Det blev for kort tid siden besluttet, at hjælpen til de selvstændige skulle forhøjes til 33.000 kr. om måneden, mens understøttelsen til de arbejdsløse stadig kun er på 19.000 kr. om måneden. Støtten til de selvstændige bliver ovenikøbet givet med tilbagevirkende kraft.

Dagpengene er på trods af de mange ’hjælpepakker’ til de private virksomheder ikke blevet forhøjet. Pixabay

Forbundsformand i 3F, Per Christensen, siger i den anledning bl.a.:

’3F har intet imod, at Folketinget gerne vil sikre de selvstændiges tryghed og sikkerhedsnet. Men det er aldeles uforståeligt, at ledige lønmodtagere skal kunne klare sig for 19.000 kroner om måneden’.

Den nye støtte til de selvstændige ventes at koste skatteyderne ca. 10 milliarder kr.

Per Christensen fortsætter: ’De sidste 25 år er dagpengenes værdi blevet udhulet med 4.000 kroner, og ledigheden er markant højere i dag end for et år siden’.