Gråt og trist

Om den indvendige del af dette byggeri er af en bedre æstetisk standard end synet udefra giver indtryk af, kan man selvfølgelig håbe på. Byggeriet er de kommende specialplejeboliger for mennesker med demens i Aarhus Kommune. Beklædt med de samme grå blikplader på både tag og facader.

Tæt, sterilt og deprimerende, er det selvfølgelig fint i harmoni med det billede, der ofte møder én ved nye byggeprojekter rundt om i byen.

Afsluttes der med et solidt hegn udadtil, kunne det godt give mindelser om noget fængselslignende, eller det der er værre.

Det forlyder, at der er planlagt sansehave(r) mellem bygningerne, hvilket måske kan mildne noget på projektet. Hvis de kommende beboere kan profitere af sådanne haver, er det jo lidt besynderligt, at de samtidig tilsyneladende ikke formodes at kunne forholde sig til bygningernes fysiske beskaffenhed.

Vi ved, at de fysiske rammer, vi befinder os i som mennesker, har en væsentlig indflydelse på vores velbefindende. Noget der tilsyneladende er gået hen over hovedet på bygherren, Aarhus Kommune, i dette tilfælde. Både i forhold til de kommende beboere men også det personale, der skal have deres daglige gang på stedet.

Martin Christensen