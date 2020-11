»Grønne« biler

Det er kvalmende igen og igen at blive mødt af ordet ”grønne” biler. Det eneste grønne, der kan være ved en personbil, er farven.

En kæmpe Tesla kolos på op til 2½ tons metal og plastik kan aldrig være grøn i klimamæssig og bæredygtighedsmæssig forstand.

Elbiler udleder mindre CO 2 end en konventionel bil, og kommer strømmen fra vedvarende energi, er det bedre, end hvis den kommer fra kul.

Men grøn og bæredygtig er individuel persontransport ikke. Cyklen er et grønt transportmiddel, og mange flere ville bruge den, hvis transportsystemer blev sammentænkt og de fik en smule af de subsidier, som olieindustrien modtager.

Ellers er grøn transport kollektiv, og finder sted på skinner, på havet, i (el)busser eller lignende, og ved at transportmængden begrænses mest muligt.

I Danmark, som en af verdens allerstørste udledere af CO 2 per indbygger, har vi undladt at tage relevante initiativer på transportområdet de sidste 30 år. Vi har tværtimod fremmet individuel transport, og beslutningstagerne er tilmed stolte over det.

Der kommer ingen god løsning i morgen

Som bekendt kom heller ikke Helle Thorning med en god løsning, og med statsgaranti har vi pt. ikke visionære politikere, der tør lægge sig ud med privatbilisterne og industrien.

Igennem generationer har politikerne lukket begge øjne og håbet, at den teknologiske udvikling ville løse problemet. Det gør teknologien bare ikke, så længe løsninger fortsat indebærer retten til, at hver person har egen bil.

Om det er bilindustrien, olieindustrien, ”værksteds-industrien” eller politikerne, der er ansvarlig for den uansvarlige trafikpolitik, der føres nationalt, regionalt og globalt, må stå hen i det uvisse. Men det er uforståeligt, at der ikke udvikles langt flere intelligente trafik- og transportsystemer.

Hvor svært kan det være at dække Europas hovedstæder med lynhurtige skinnebårne eldrevne trafiksystemer til passagerer og gods? Vi kan transportere olie og data tværs over de syv verdenshave og over kontinenter, men vi kan ikke bore tunneller, der ved hjælp af magnetisme eller anden effektiv energi kan transportere varer og personer. Vi sender raketter ud i verdensrummet, men kan ikke løse et persontransportbehov, uden at hver m/k har egen bil.

Tæller hensynet til bilindustrien og de følgejobs, der knytter sig til den, virkelig mere end hensynet til klimaforandringerne? Der findes ingen grønne løsninger på transportområdet, så længe vi fortsætter med at tænke i individuelle løsninger.

Mens vi forhåbentligt udbygger det kollektive spor, bør vi fremme de middelmådige systemer, vi har i dag, ved at gøre dem billigere, understøtte samkørsel, delebils- og (el)cykelordninger, lægge flere afgifter på forbruget af konventionelle biler og begrænse befordringsfradraget, der hvor der findes et alternativ og hvor samkørsel er en mulighed.

Reiner Burgwald, sektorformand FOA. Fra læserbrev i Politiken – forkortet