Grov menneskehandel slut

Efter Fagbladet 3F’s afsløring stopper aftale løndumping af udenlandske chauffører

Onsdag den 15. januar blev der indgået en aftale, der skal forhindre løndumping på transportområdet.

Fagbladet 3F’s afsløringer af en slumlejr med filippinske og srilankanske chauffører får nu en konkret effekt. Onsdag den 15. januar blev en bred politisk aftale offentliggjort i Beskæftigelsesministeriet.

I en slumlejr ved Padborg boede 200 filippinere og srilankanere under usle forhold.

Den sikrer, at alle chauffører, som kører bus- og godskørsel i Danmark, skal have en løn svarende til den mest repræsentative i branchen. Det vil også gælde udenlandske chauffører, der efter en tur til Danmark kører ture her i landet, såkaldt cabotagekørsel.

Det vil i praksis betyde, at de skal være omfattet af den største overenskomst i transporten. Og det er den, som 3F og DI har indgået, og hvor forhandlingerne om en fornyelse netop er startet.

Skærpede krav

Ifølge aftalen skal udenlandske vognmænd fremover anmeldes i et nyt register. Det vil betyde, at danske myndigheder ved, hvem der kører cabotagekørsel her i landet. Dermed bliver det muligt at kontrollere, at chaufførerne ikke bliver underbetalt.

Hvis de udenlandske virksomheder ikke anmelder oplysninger til det nye register, kan de få bøder på op til 10.000 kroner. Hvis de ikke giver nok i løn, kan de få bøder på minimum 35.000 kroner.

Kravene skærpes også til danske vognmænd, som også skal følge lønniveauet i de mest repræsentative overenskomster for at kunne få en godskørselstilladelse. Altså igen overenskomsten mellem 3F og DI.

Samme vilkår

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er meget tilfreds med den nye aftale:

”Social dumping er ødelæggende for transportbranchen, hvor vi desværre har set alt for mange eksempler på udenlandske chauffører, som har kørt her i landet med horrible løn- og arbejdsvilkår. Det er helt uacceptabelt og skal stoppes. Derfor er jeg rigtigt glad for, at et bredt flertal sikrer ordentlige lønvilkår.

Nu får danske og udenlandske vognmænd og deres chauffører samme vilkår, så de kan konkurrere på lige fod”, siger ministeren.

Alle Folketingets partier er med i aftalen, undtagen Liberal Alliance.

Aftalen bygger på anbefalinger fra Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Forhindrer ny slumlejr

Aftalen kommer i kølvandet på, at Fagbladet 3F i efteråret 2018 kunne afsløre en stor slumlejr ved Padborg. Her boede op mod 200 filippinere og srilankanere under usle og uhygiejniske forhold. De var hyret af den danske vognmand Kurt Beier Transport og fik helt ned til 15 kroner i timen. mj