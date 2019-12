Grove beskyldninger

Arbejdsløse akademikere hænges ud på grund af manglende sammenhæng i lovgivningerne

Den seneste tid har ledige akademikeres lyst til at søge ikke-akademiske job været til debat. De er blevet kritiseret for at være kræsne og ‘luddovne’, men nu viser en undersøgelse fra Magistrenes A-kasse, at de ledige akademikere søger bredere, end rygtet ellers siger.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har sagt til Berlingske, at ledige akademikere ikke skal føle sig for fine til at sidde i kassen i Netto. Og i København mener beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V), at kommunens a-kasser er for bløde ved nyuddannede akademikere.

Som følge af debatten har Magistrenes A-kasse spurgt sine 5.280 ledige medlemmer, hvilke job de har søgt, mens de har været ledige. Knap en tredjedel har svaret på undersøgelsen, der er foretaget 11. og 12. november.

32 pct. svarer, at de også har søgt et job som ufaglært, 63 pct. svarer, at de har søgt et job på mellemniveau, mens 84 pct. svarer, at de også har søgt job, der er en blanding af akademisk og ikke-akademisk. Syv pct. svarer, at de kun har søgt akademiske job i deres ledigheds-periode.

4 ud af 10 søger ufaglært job

Per Clausen, der er formand for Magistrenes A-kasse, mener, at det er en myte, at de som a-kasse opfordrer dem til ikke at søge uden for deres fag. Han fortæller, at a-kassen kræver, at medlemmerne søger bredt.

– Det fremgår meget tydeligt, at vores medlemmer søger mange andre stillinger end de akademiske. De søger ufaglærte stillinger. De søger en lang række andre stillinger, både som salgsassistenter og vikarer i folkeskolen. Det vil sige, at postulaterne om, at de ikke skulle søge bredt og kun søge akademiske stillinger, det passer bare ikke, siger formanden.

Af de ledige, der har søgt ufaglærte job, har cirka fire ud af ti søgt som butiksansat og cirka samme antal som pædagogmedhjælpere. Jobbene på mellemniveau dækker over blandt andet administrativt arbejde eller lærerjob.

Hykleri

Nærværende blad må lige indskyde, at det da er et ressourcespild af dimensioner at sætte mennesker med en lang og dyr akademisk uddannelse bag supermarkedernes kasser, og det tenderer hykleri, når der samtidig agiteres kraftigt for, at de unge får en længere uddannelse, fordi der vil være stadig færre arbejdspladser til mennesker uden en uddannelse, ligesom en manglende uddannelse og lav løn kan betyde, at ens almene bolig bliver til ghetto-område og skal rives ned. Lad os få lidt sammenhæng mellem de mange had-love.

-bfc