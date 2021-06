Gule fagforretninger

Antallet af medlemmer i faglige organisationer et steget til 1.906.775 i 2020. Det er en stigning på omkring 35.000 siden 2019. Stigningen kom især AC til gode, mens medlemstallet i FH – det tidligere LO – faldt med 27.000.

En stor del af stigningen hos AC og faldet hos FH skyldes, at Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Jordemoderforeningen skiftede fra FH til AC i 2020.

For faglige organisationer uden for hovedorganisationerne – altså typisk de gule fagforeninger – steg medlemstallet med omkring 29.000.

SF har stillet et forslag om, at kontingent til de gule såkaldte fagforeninger ikke mere skal være fradragsberettiget i skatten, idet disse foreninger jo ikke tegner overenskomst eller i øvrigt har nogen del i sikringen af lønmodtagernes løn- og ansættelsesforhold.

Desværre vil beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ikke ændre på dette. “I første omgang er der brug for at få en grundig analyse af de forskellige aspekter til at få styrket organiseringen”, lyder ministerens meget slappe svar på SF’s forslag.

En styrkelse af de profit-orienterede gule fagforeninger, eller rettere fagforretninger, er selvfølgelig med til at underminere hele overenskomstsystemet og den såkaldte ’danske model’, som socialdemokraterne jo ofte taler meget pænt om. Men når det kommer til handling, så svigter regeringen.

En stor del af kontingentet til de gule fagforretninger går ikke til noget, der gavner medlemmerne.

En meget stor del går til reklamer for foreningen, som altså kan trækkes fra i skat. Det Faglige Hus brugte i 2017 op mod 65 procent af hver kontingentkrone til markedsføring, og de øvrige gule anvender også en væsentlig del af kontingentindtægterne på markedsføring i stedet for på fagligt arbejde til fordel for medlemmerne.

BOM

Kilder: Netavisen Pio og Danmarks Statistik.