Historisk almen jysk svindel

Sigtelserne for bedrageri mod direktøren for Østjysk Bolig vokser med lavineagtigt tempo

Misbruget af de knap 3.000 almene familiers huslejer i Østjysk Bolig er steget fra 370.000 til mellem 15 og 20 mio. kr. og omfatter nu flere endnu eller tidligere ansatte. Flere medlemmer af hovedbestyrelsen risikerer samtidig ansvarspådragelse, og Aarhus Kommune har afsat hele bestyrelsen pr. 23. april.

Dermed har sagen fået historiske dimensioner, som den formodentlig største af sin art, inden for det almene byggeri i dette århundrede.

Chokbølge

Sagens omfang har på det nærmeste skabt en chokbølge blandt ledende administratorer og beboerdemokrater. Bestyrelsen for Boligselskabernes Landsforening (BL) har nedsat et udvalg, der arbejder med anbefalinger på, hvad der er god ledelse, som både omhandler økonomisk ansvarlighed og demokratiske spilleregler. Udvalgets indstillinger skal ifølge planen være afsluttet og videreformidlet inden udgangen af 2021.

Beboerne slipper

Den administrerende direktør i BL, Bent Madsen, lover, at sagen ikke vil give beboerne i Østjysk Bolig en ekstraregning, der ellers kunne løbe op til mellem 7 og 10.000 kr. pr. familie.

– Beboerne rammes ikke økonomisk. Landsbyggefondens garantiordning garanterer for afdelingernes og beboernes midler, siger Bent Madsen.

I øjeblikket renoveres 880 boliger i Østjysk Boligs største afdeling Bispehaven, men de behøver heller ikke at frygte, at renoveringen går i stå.

– Renoveringer kan gennemføres som planlagt uden ekstraudgifter for beboerne som følge af denne på alle måder ekstraordinære sag, lover Bent Madsen.

I den sammenhæng skal det dog noteres, at Landsbyggefondens midler betales af den samlede almene sektors lejere.

Whistleblower

Baggrunden for politianmeldelsen startede i juni 2020, da Aarhus Kommune fik et anonymt tip om kritisable forhold i Østjysk Bolig. Det medførte en advokatundersøgelse, der beskrev en række mistænkelige forhold i bogholderiet og mistanke om bedrageri for op mod 20 mio. kr. Undersøgelsen blev overdraget til Østjyllands Politi, og tilsynet pålagde boligforeningens bestyrelse at bortvise den daværende direktør.

Herefter indsatte tilsynet boligorganisationen Lejerbos administrative ledelse som forretningsfører samtidig med, at de nu også skal varetage bestyrelsesansvaret i Østjysk Bolig i en midlertidig periode.

Beboerdemokratiet

Bente Lykke Sørensen, der har det overordnede ansvar for kommunens tilsyn, giver udtryk for, at beboerdemokratiet i afdelingerne i Østjysk Bolig ikke bliver berørt af, at boligforeningens overordnede bestyrelse bliver afsat.

– Det er vigtigt, at vi holder fast i beboerdemokratiet i de enkelte afdelinger i boligforeningen, og samtidig er det vigtigt, at vi får indsat en bestyrelse, der kan lade nye øjne se på sagerne i beboernes interesse. Det er efter vores vurdering den eneste måde, hvorpå vi kan få fuld indsigt og gøre det ypperste mod, at lejerne skal lide tab, siger Bente Lykke Sørensen.

Det bliver interessant at se, hvordan denne form for beboerdemokrati kommer til at fungere.

Alni