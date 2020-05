Holstebro må godt køre gratis busser

Klimavenligt eksempel til efterfølgelse

Midtjylland og Holstebro var uenige om, hvorvidt kommunen måtte indføre busser med 0-takst. Ifølge Ankestyrelsen er beslutningen lovlig.

Holstebro Kommunes beslutning om at køre busser med 0-takst, altså gratis, på fire lokale ruter strider ikke mod kommunalfuldmagten. Sådan lyder det fra Ankestyrelsen, efter Region Midtjylland havde bedt styrelsen tage stilling til, om beslutningen var lovlig.

Tilbage i 2017 opgraderede Midttrafik nemlig sit rejsekortudstyr på de lokale ruter, og enkelte kommuner mente, at udgiften hertil ikke var fair i forhold til billetindtægterne. Derfor drøftede Midttrafik og kommunerne, om problemet kunne løses ved at afskaffe rejsekortet på de bestemte ruter, eller om man kunne indføre gratis buskørsel.

Midtjylland mente, at det ville være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne at gøre kørslen gratis.

Betjener kommunens yderområder

Men det mente Holstebro ikke og besluttede derfor at indføre 0-taksten på fire lokalruter i en prøveperiode på to år, fordi kommunen havde et ønske om at betjene yderområderne – og gratis buskørsel er lig med flere passagerer og bedre udnyttelse af trafikselskabets ressourcer, lød Holstebros argument.

Men regionen var ikke enig i, at kommunen kan træffe den beslutning og stiller også spørgsmålstegn ved, om fremgangsmåden er i orden, da andre kommuner i området står med samme problem. Til det siger Holstebro:

‘En kommune kan kun varetage opgaver, som interessemæssigt er knyttet til kommunen. Der vil således ikke kunne laves gratis buskørsel på regionalruter, da disse krydser kommunegrænsen. Det vurderes derfor, at der ikke foreligger usaglig forskelsbehandling. Der er ikke tale om tildeling af ydelser til enkeltpersoner, der er afgrænset efter økonomiske eller andre sociale kriterier’.

Udvid ordningen til regionerne

Og den vurdering er Ankestyrelsen enig i. Styrelsen lægger vægt på, at det kommer alle borgere, som vil bruge de fire ruter, til gode, samt at formålet er at udnytte ressourcerne bedst muligt. Holstebro har nu besluttet at forlænge prøveperioden på de gratis busser.

I stedet for at forsøge at sabotere en sådan beboer- og klimavenlig beslutning, skulle regionerne følge eksemplet. De mange besparelser og privatiseringer har haft en katastrofal konsekvens for mange beboere i yderområder.

–Alni