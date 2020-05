Hvad med normeringerne?

Corona-situationen stiller store krav

Regeringen valgte at åbne op for de mindste børn, med bl.a. åbning af daginstitutionerne. En række krav er i den forbindelse stillet til institutionerne: Afstand mellem børnene, se efter, at de kun leger to og to, vask af alt legetøj to gange dagligt osv.

Hvordan det skal kunne klares med de nuværende normeringer, er svært at se, da en ny undersøgelse afdækker alarmerende dårlig normering i daginstitutionerne.

Ny undersøgelse

Landets vuggestuer og børnehaver ligger milevidt fra at opfylde det kommende krav om minimumsnormeringer, hvor en voksen højst skal stå med 3 vuggestuebørn eller 6 børnehavebørn, viser en ny undersøgelse, som Bureau 2000 har gennemført for FOA.

I omkring halvdelen af institutionerne opfylder man i højst en time eller på intet tidspunkt af dagen kravet. I stedet står de voksne i gennemsnit alene med næsten 5 vuggestuebørn eller godt 9 børnehavebørn, og i de tidlige eftermiddagstimer er det særligt grelt. Her når de op på mere end 7 og 13 børn i de to aldersgrupper.

Undersøgelsen får formand for Pædagogisk Sektor i FOA, Kim Henriksen, til at rette en stærk appel til de Christiansborgpolitikere, der endnu mangler at forhandle loven om minimumsnormeringer endeligt på plads.

”Kommunerne skal forpligtes til at prioritere de mindste børn først, så lovkravet om antal børn per voksen først opfyldes i vuggestuegrupperne. Manglen på voksenkontakt er kritisk for alle børn, men de mindste børn og socialt udsatte børn er mest afhængige af den for at trives og danne gode relationer”, siger Kim Henriksen.

Stridsmål

Et af de stridsmål, der skal afklares ved forhandlingerne, er, om minimumsnormeringerne skal gælde helt ned i den enkelte institution, eller om det er tilstrækkeligt, hvis en kommune på tværs af vuggestuer og børnehaver inden for kommunegrænsen lever op til lovkravet. Og hertil lyder den anden appel fra Kim Henriksen:

”Med så ringe normeringer, som der er i praksis i dag, bliver vi nødt til at sikre, at alle børn bliver omfattet af minimumsnormeringerne. Det betyder også, at loven skal indføres på institutionsniveau.”

Den aktuelle situation aktualiserer, at det skal ske på institutionsniveau.

For at sikre, at udviklingen i støtte til børn med særlige behov ikke sideløbende bliver et spareemne for kommunerne, bør der stilles krav om, at kommunerne hvert år indberetter data for, hvor mange støttetimer og ansatte i sociale normeringer, kommunen har.

Ud over at give en opgørelse over de aktuelle normeringer i daginstitutionerne viser den netop offentliggjorte rapport ”Daginstitutionernes hverdag 2020” omfanget af både planlagt og ikke-planlagt alenearbejde, ligesom den viser, at en stigende andel af det pædagogiske personale ikke oplever at kunne give børnene den nødvendige omsorg.

bc