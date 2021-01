Hvem skal holde øje med dem, der holder øje?

Året, der gik, gik trods Covid 19 desværre som forventet

Af Rikke G.F. Carlsson, formand for Kommunistisk Parti i Danmark

En gammel talemåde om, at ”tillid er godt, kontrol er bedre”, er relevant for 2020. Ikke fordi tilliden er der! Ej heller fordi vi tror på kontrollen – men fordi begge dele mangler!

Tilliden til Forsvarets Efterretningstjeneste forsvandt, da det viste sig, at det ikke var kineserne og russerne, der spionerede mod os, men USA med hjælp fra netop Forsvarets Efterretningstjeneste.

Hvor er pengene

Tilliden til bankerne, trods utallige reprimander og skandaler, forsvandt også. Det bliver ikke anderledes, og frustrationen over, at kommuner og stat ikke kan skifte bank, er en farce, når vi ved, det er en politisk beslutning at lave en national bank, der kan fungere som en.

Tilliden til, at SKAT-skandalerne bliver løst, så vi får vores stjålne penge tilbage, er udskiftet med en hoved-rysten. Samt den fortsatte skattelettelse til især de rige og med stigende bruger-betaling til følge viser, at de bevidst har mistet kontrollen.

Hvor er prøverne

Og så var der ”Statens Serum Institut”– med gravide kvinder, der troede, de bidrog til alles ve og vel, men opdagede, at deres prøver blev solgt som en anden vare. Magen til skandale.

Kvinderne fik ikke oplyst, at prøver fra projektet dannede grundlag for en amerikansk opfindelse. Og at forskningscenteret Chan Zuckerberg Biohub, som er stiftet af Facebook-ejer Mark Zuckerberg, blev medejer af opfindelsen.

Opfindelsen er en blodtest, der kan forudsige for tidlig fødsel. Den privatiserede del af forskningen glemte også at fortælle, at den danske forskningsleder Mads Melbye, der indtil i sommer var direktør for Statens Serum Institut, var med til at stifte et firma i USA, som skulle markedsføre testen. Mon folk får tilliden igen til at bidrage til forskning?

Hvor er fællesskabet

Tilliden til EU-konstruktionen under pandemien viste, at den kunne ligge på et meget lille sted, når budgetloven midlertidigt måtte skrottes for at krisen kunne klares, og en af de store smittespredere var den udnyttede billige arbejdskraft, som sendes rundt over grænserne.

Kontrollen derimod mangler ikke hos de arbejdsløse, de syge og dem, der prøver at få udbetalt deres forsikringer efter arbejdsskader. Her bliver sager trukket ud i evigheder. En dyr overraskelse er det stadig hos dem, der modtager førtidspension og er ramt af gensidig forsørgerpligt. Er man gift med en af dem, som har knoklet på overarbejde under Covid-19, så risikerer mange at skulle tilbagebetale deres pension, når overarbejdstimer er opgjort. Penge som de sidste par måneder er brugt til at betale husleje m.m. Noget af en julegave.

Hvor er eftersynet

Kontrollen på arbejdspladserne fortages nu næsten kun af fagbevægelsen. I 2020 har der været utallige sager om manglende overenskomster, uhumsk og farligt arbejdsmiljø, svindel og humbug. Trods restriktioner har der været trofaste på blokadevagter over alt.

Fagbevægelsen har også stået side om side rundt om Christiansborg med behørig afstand og prøvet at fortælle politikerne at deres pensions-drømme og udhulingen af dagpengene trænger til et realistisk kontroleftersyn, hvis tillid til velbetalte politikere med gode pensionsaftaler skal opretholdes.

Hvor er viljen

Naturen har helt opgivet og lagt sig til at dø. Ingen sala-mander på Amager Fælled jubler over en naturpark på Sjælland, eller insekterne over at vi nu skal kører i el-biler. Igen ikke en eneste ambition eller vision om kollektiv trafik og biodiversitet. Ikke en havplan der batter mod pesticider og bomtrawl.

Hvor er konsekvensen

Tillid og kontrol hører sammen og har brug for hinanden. Det er ikke enten eller. Kontrol bekræfter tilliden, og det ved de fleste danskere fra generalforsamlinger i deres andelsbolig, fagforening og sportsklub.

Men som samfund skalter og valter man med kontrol og tillid hist og her. For meget kontrol i daginstitutionerne og hos dem, der er tilknyttet jobcentrene, giver følelse af mistillid, forfølgelse og manglende anerkendelse af fagligheden.

For lidt kontrol som i de privatiserede områder, hos bønderne, firmaerne og kapitalen i al almindelighed giver plads til grådighed, snyd og manglende ansvarlighed.

Hvor er forskellen

Den jordnære forskel ligger lige til og viser konsekvensen. En daginstitution skal vende hver en 5-øre for at få råd til nyt legetøj eller lønforhøjelse.

Højere oppe hvor kontrollen forsvinder, giver de sig selv overdrevne lønforhøjelser og pensionsordninger, gyldne håndtryk og konsulenthonorarer. Eller skandalerne i de privatiserede områder som handicap, rengøring og hjemmehjælp, aktiveringsselskaber og firmaer, der spekulerer i konkurser og snyderegninger.

Ingen politikere holder øje med kapitalen eller tør lovgive sig ud af de åbenlyse huller og problemer, selv om de sidder i utallige bestyrelser betalt for at være vores vagthunde. Lobbyisterne har kontrollen over dem.

Hvor er ligheden

Lad 2021 blive året, hvor vi tager kontrollen over vores liv, natur, bolig, arbejde og omsorg. I år står både kommune- og regionsvalg for døren. Vi skal sparke den ind og ankomme med folkets tillid, så vi får ryddet op i alt deres rod.

Liste R står klar og rustet til kamp. Danmark fortjener et kraftigt eftersyn og en rød politik.