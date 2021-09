Hvem skal nu betale…

Af Lilli Rodeck

Regeringen har nedsat en gruppe, som skulle sænke børnefattigdommen og skabe et nyt system for kontanthjælp. Men det måtte ikke være dyrere end det nuværende system. Det fremlagte forslag vil sænke børnefattigdom med 45.000 familier. Forslaget har mange gode idéer. F.eks. forsvinder kontanthjælpsloftet. Det var et af de krav, SF og EL havde.

Forslaget har skabt et gennemskueligt system, hvor alle hurtigt kan se, hvad de bliver berettiget til. Det vil også blive tydeligt for enlige forældre at se, hvilken hjælp de kan få til deres børn. De vil også hurtigt se, hvilken hjælp barnet/børnene kan få til fritidsaktiviteter.

Men når forslaget skal være økonomisk neutralt, er der nogen, som kommer til at betale. Og her bliver helt unge og flygtninge dem, som taber. Forslaget går ud på en optjeningsperiode på 6 år på arbejdsmarkedet, før man kan opnå fuld ydelse på dagpenge. Her tilfredsstiller man DF og Nye Borgerlige samt de andre højrefløjspartier. Det vil også betyde, at EU-borgere rammes af optjeningskravet.

De tanker om at tage fra de fattige for at afhjælpe et fattigdomsproblem har fået Venstre til at fremkomme med en idé, hvor dimittenddagpenge bør nedsættes til SU beløbet. De sparede penge, som beløber sig til 1,6 milliarder kroner, skal så bruges til klimaindsats. Her tager Venstre uden blusel fra de fattige, så virksomheder og landbrug kan få hjælp fra disse penge.

Overalt angribes velfærdsstaten. Med flere, som tvinges til at leve for et beløb svarende til SU, får flere vanskeligt ved at finde en bolig, de har råd til. Boligpolitikken har været at bygge store lejligheder til store børnefamilier. Men udviklingen har vist, at der vil være færre familier med mange børn. Disse store lejligheder er alt for dyre. Og manglen på små boliger har sat huslejepriserne op, så dem, de var beregnet til, ikke har råd til dem.

Vores velfærdssystem er virkeligt under pres. En ny lov om ydelser, hvor man skal optjene 6 års arbejde for at opnå det fulde dagpengebeløb, vil betyde, at mange, selv børnefamilier, vil få problemer, hvis man ikke laver undtagelser. Mange familier, som burde være på en førtidspension, lever i rigtigt mange år på kontanthjælp. Selv med hjælpen til børnefamilier vil netop disse familier falde igennem vores grovmaskede socialpolitik. Man må sige, at det er uhensigtsmæssigt, at det er de svageste, de unge og udlændinge og flygtninge, som kommer til at betale for de børnefamilier, der får den fulde glæde af de øgede midler.

Og begynder man så at tage penge fra de unge nyuddannedes dagpenge, er der kortere til de Nye Borgerliges drøm om et samfund, som ligner det system, der findes i USA.