Hvilken fremtid vil du ha’?

I princippet er der frit valg på alle hylder, når valgkampen rigtigt går i gang. Vi vil få tilbudt alt fra hårde straffe til billige boliger.

Selvfølgelig ved vi, at ingen af partierne bliver så store, at de får eneret på at få deres politik igennem. Vi har lært kompromisets kunst, og det er så de hårde budgetforhandlinger, som afgør, hvem der får tildelt hvad.

Men hvad vi ikke får at vide, er, at det hele er inden for nogle snævre økonomiske rammer, som man ikke kan sprænge eller ændre. Faktisk bliver en kommune og region straffet, hvis den vælger at bruge noget af sin opsparede formue. Absurd, vil mange tænke. Og det gør mange heldigvis også. Desværre er der mange, som køber præmissen og tror, at verden måske vil gå under, hvis man vælger at bryde disse rammer.

Vi vil så gerne

Selv langt ind i fagbevægelsen har de købt denne præmis og stiller søde krav inden for rammerne.

FOA ønsker en revision af budgetloven. De vil have flyttet grænsen for offentligt underskud, så den hæves fra 0,5 til 1 procent, som EU og finanspagten giver mulighed for, skriver de. – Dette udvider, hvor mange penge vi så har til velfærd. Det må vi godt, for det er inden for EU’s regler og anbefales af en lang række eksperter som KL, Danske Regioner, Nationalbanken og Vismænd. Det vil give omkring 11 milliarder mere til velfærd.

Hold da op, hvornår har Danmark tilsluttet sig EU’s finanspagt? Jeg spørger bare? Så er der da en folkeafstemning, jeg er gået glip af. For danskerne stemte jo for forbeholdene, dengang vi skulle stemme om efter Nej’et.

De samme eksperter sagde jo selv, at det var en af årsagerne til, at vi klarede os mildere i finanskrisen i forhold til andre lande. Vi havde vores egen mønt og økonomiske politik.

Wannabe EU

Men så kom Helle Thorning og Bjarne Corydon til. De kunne ikke leve med, at demokratiet havde talt. Så en lumsk måde at undgå EU-forbeholdene, var simpelthen at opfinde budgetloven. Det gjorde de i 2012.

Den blev præsenteret som ”Folketingets svar på nogle af de svagheder, der blev afsløret i 00’erne, herunder systematiske overskridelser af aftaler og budgetter i kommuner og regioner og en tendens til for slap finanspolitik under højkonjunkturen op til krisen. Med Budgetloven opfylder Danmark samtidig de krav, der følger af EU’s Fiscal Compact” (finanspolitisk traktat).

Inden Budgetloven var der imidlertid ikke noget formelt krav til den strukturelle saldo det enkelte år. Med Budgetlovens indførelse er der kommet et krav om, at underskuddet på den strukturelle saldo hvert år skal være under denne grænse. Altså lige for at slå fast. Budgetloven er ikke et statisk fænomen! Det er ikke en naturlov. Vi ryger ikke i EU-retten som Polen. Faktisk lige dér er vi stadig en selvstændig stat.

Vi må godt

Så lige en gang til for Prins Knud: FOA og andre, der tror at nedskæringer og fyringer af offentlige ansatte er et vilkår, der ikke kan ændres med et snuptag af en hastelov, må tro om igen.

Kald det slap finanspolitik, hvis det kan løfte velfærden. Danmark var ikke ved at gå konkurs i 00’erne, som De Økonomiske Råd kaldte det. Jeg er da ligeglad. Men jeg er ikke ligeglad med, at vores offentlige service er knoklet helt ned til sokkeholderne. De ansatte har lønefterslæb, bliver fyret og det er svært at rekruttere ny arbejdskraft.

Jeg er ikke ligeglad med, at kvinder er utrygge ved at føde, at patienter bliver overset, eller der løber folk rundt med bue og pil, fordi psykiatrien ikke har resurser til at hjælpe og behandle.

Jeg er slet ikke ligeglad med, at mange 3F-job er skiftet ud med syge og arbejdsløse til at håndtere vore parker og renholdelse. Eller de mange hjemløse og handicappede som ikke har ordentlige målrettede bosteder og uddannet personale til at værne om et værdigt liv.

At plejehjemmene og ældreplejen er så underbemandede, at det hele går op i lort og uværdigt samvær. At vore børn bliver opbevaret uden den fornødne tryghed og læring. At det går ud over faciliteter til udfoldelse af sport og fritid for vores ungdom. Og at der skæres ned på studiepladser på universiteterne. Vores fremtid bliver smidt på lossepladsen, takket være Budgetloven.

Spræng rammerne

Så bare lige, når du nu går ud i tilbudsland i valgkampen, så tjek lige de forskellige partiers formål. Vil de tage lidt fra det ene og give til det andet, eller vil de som os, Kommunisterne, tage opgøret og gå efter at skrotte budgetloven og sprænge rammerne.

EU skal ikke bestemme vores fremtid! Vi har forbeholdet, og som vi så under corona-epidemien, kunne vi sætte budgetloven på standby. Det kunne man ikke i de EU-lande, som er tilsluttet finanspagten. Vi skal have byråd og regioner, der klokkeklart siger fra!

Den forpligtelse skal alle, der har kendskab til loven, have, så vi i valgkampen tuder politikerne ørerne fulde om denne onde lovs intentioner. Vi kan skabe så meget godt uden for de snævre rammer.

Spræng rammerne, vi vil have retten til at bestemme over vores egne penge både i stat, regioner og kommuner.