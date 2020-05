I ly af coronakrisen

Økonomi

Af Bo Møller

I ly af coronakrisen har folketinget ydet milliardbeløb i støtte til private virksomheder. En del af støtten er, som KOMMUNIST forudså, havnet hos svindlere. Det bliver især lønmodtagerne, der kommer til at betale regningen.

Befolkningen bliver snydt

Regeringen har fremsat en stor plan om at renovere almene boliger for 30 milliarder kr. Det blev omtalt som en foræring til lejerne, men det blev glemt eller fortrængt, at pengene skal komme fra den tvangsopsparing, som lejerne i de almene boliger har haft i Landsbyggefonden. Det bliver også glemt, at hvis ghettolovgivningen ikke afskaffes, så kan de forbedrede almene boliger indbringe en højere pris, hvis de tvangssælges til private investorer, og antallet kan stige, fordi andelen af beboere med den ’forkerte’ baggrund og arbejdssituation vokser under coronakrisen.

Private firmaer tager over

I ly af coronakrisen har regeringen indgået samarbejde med private virksomheder om produktion af værnemidler og forskning i vacciner. Samtidig har regeringen undladt at indrømme, at det var en fejl, da den danske vaccineproduktion i en del af Statens Seruminstitut blev solgt for en slik til en saudiarabisk oliesheik. Der skal nu skabes en ny styrelse, der skal sikre, at vi fremover kommer til at råde over de nødvendige værnemidler til brug i tilfælde, hvor vi rammes af en ny epidemi. Den nye styrelse kunne med fordel starte en statslig produktion af netop værnemidler og vacciner – men det kommer næppe til at ske, for offentlig produktion er ikke socialdemokraternes kop te. Så det bliver stadig især lønmodtagere, arbejdsløse og pensionister, der kommer til at betale for næste sundhedskrise.

Velfærdsløft udebliver

Under valgkampen talte Mette Frederiksen meget om, at der skal gøres noget for de udslidte, der endnu ikke kunne få pension – især for den opdigtede Arne. Men intet er sket på denne front. På samme måde er det gået med løfterne om bedre normeringer i daginstitutionerne. På trods af et stædigt pres, så ser det ikke ud til, at der sker noget.

Coronakrisen burde give anledning til, at der for alvor blev taget fat på den grønne omstilling og klimakrisen. Men en mere samlet plan fra regeringens side om, hvordan vi skal nå de ambitiøse klimamål, er ikke kommet. Øjensynligt håber regeringen, at Danmark helt ’gratis’ kan nå langt i forbindelse med corona-krisen, nu hvor flyafgange er aflyst, og bilismen er raslet ned.

U-landsbistanden beskæres

I ly af coronakrisen har regeringen skåret i ulandsbistanden til de fattigste lande. Netop disse lande er hårdt ramt af coronakrisen, af græshoppeinvasioner mv. Man må frygte, at det vil medføre massedød pga. Covid-19 og hungersnød og en stærkt voksende flygtningestrøm, hvor folk er tvunget til at flygte til lande, hvor de ikke risikerer at dø af sult.

Nogen har penge nok

Mange virksomheder har det svært under coronakrisen, men der er stadig mange, der har milliarder på kistebunden. En fornuftig beskatning eller endnu bedre en nationalisering vil kunne finansiere et kraftigt velfærdsløft og en langt mere grøn klimapolitik.

Under den seneste økonomiske krise valgte Folketinget at afkorte dagpengeperioden og foretage offentlige nedskæringer. Det var med til at forlænge krisen. Helt andre tiltag er nødvendige nu: Der skal indføres fuld dækning til de arbejdsløse for tabt arbejdsfortjeneste uden tidsbegrænsning. Kontanthjælpen skal hæves, og fattigdomsydelserne skal afskaffes. Budgetloven, der begrænser de offentlige udgifter, skal væk sammen med serviceloftet for kommunernes udgifter. Der skal ansættes flere i kommuner og regioner til at genopbygge velfærden.