Ikke et ord om asbest

I boligkomplekset Fruehøjgård i Herning er omkring 300 lejligheder under renovering. Denne artikels forfatter er selv som murer kommet på byggepladsen for 3,5 år siden.

I al den tid jeg har haft min gang på pladsen, først som ansat, siden som faglig sekretær, har der aldrig været talt om asbest. Til trods for at vi havde medarbejdere med på sikkerhedsmøderne, og selvom der er blevet spurgt ind til det. Enemærke & Petersen har ikke på noget tidspunkt givet udtryk for, at der ikke var styr på det hele, og det virker som om, nu bagefter, at man helst giver nedbryderen hele skylden.

135 påbud

Jeg blev noget overrasket over, at der har været 135 påbud fra et externt ingeniørfirma, Rambøll, til hovedentreprenøren, Enemærke & Petersen, uden at der er blevet ændret i arbejdsgangene overhovedet.

Jeg tænker, der burde være gjort mere fra den kant.

Men nu er vi der, hvor der skal oprettes en asbestprotokol, som alle ansatte skal skrives i med henblik på at kunne få hjælp/erstatning, hvis de om 20-30 år udvikler asbestsygdomme som lungehindekræft eller andet.

3F Holstebro og 3F Midtjylland er sammen om at forsøge at opspore de folk, der har været igennem pladsen, og det er hen ad 100+, så det er noget af en opgave.

Efter at vi har kontaktet Enemærke & Petersen, er de gået med til, at de vil sende breve ud til deres ansatte for at opfordre til at kontakte den mester, man var ansat under, for at komme i protokollen.

Det er nu kommet frem, at Enemærke & Petersen har fået 2 større renoveringsprojekter på Fyn, så jeg håber ikke, historien gentager sig der.

Jeg ved, at de lokale fra FH og fagbevægelsen er opmærksomme.

Tommy