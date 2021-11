Julegaverne er i fare!

Økonomi

Af Bo Møller

Nogle kan huske Mette Frederiksens tale den 11. marts 2020, da de første corona-indgreb blev præsenteret: Vi skal hellere handle i dag, end fortryde i morgen. Og det gjorde folk: De styrtede ud af døren og kørte til det nærmeste indkøbscenter. Her blev der så handlet til den store guldmedalje af toiletpapir, rugbrød og andet godt.

Læser man den trykte presse (bortset fra KOMMUNIST), får man det indtryk, at julen er ved at være i fare, for hvad er en jul uden and, flæskesteg, gaver og andet godt! Så vi skal måske igen ud og hamstre?

Starten på kampagnen

Vi hørte om benzinkøer i Storbritannien. Det var også Brexits skyld. Der var nemlig forsvundet 25.000 billige østeuropæiske chauffører, der plejede at køre ud med benzin og diesel. I en bisætning fortalte nogle medier, at der manglede ca. 100.000 chauffører i Storbritannien. Det var altså kun 1/4, der havde noget med Brexit at gøre.

Hovedårsagen til benzinkøerne var, at chaufførjobbet i Storbritannien er et job med usle arbejdsforhold og en ussel løn. Hvis transportfirmaerne betalte chaufførerne ordentligt og sikrede gode arbejdsforhold, ville problemet hurtigt have været løst uden, som den britiske regering gjorde, at sætte militæret ind og få soldater til at køre ud med olie og benzin.

Kampagnen fortsætter

Man kan dagligt læse om varemangel i Danmark. Der er tomme hylder i Ikea. Der er ventetid på at få leveret forskelligt elektronik og andet livsnødvendigt. Nogle haveredskaber mangler også, men det går nok, da det snart er vinter. Og så er der børnenes legetøj, hvor der måske udgår nogle få ting, men hvor der alligevel vil være rigeligt at vælge imellem.

Problemet er, at der er en stor mangel på transportmuligheder fra især Fjernøsten, der står for en meget stor del af de kommende julegaver til os alle. Det påstås, at en del af årsagen til disse problemer er, at der er en global energimangel. Det er rigtigt, at f.eks. i Kina har man, for at bremse CO 2 -udslippet, skåret ned på kraftværkernes forbrug af kul og andet sort brændsel. Det har givet elmangel.

Også i Europa taler man om mangel på energi, der har ført til kraftige prisstigninger på benzin og elektricitet. Her prøver man så at skyde skylden på Rusland, der ikke leverer så meget naturgas, som man kunne ønske. Sandheden er, at det har været bl.a. Danmarks og USA’s indblanding i etableringen af den nye gasledning, North Stream 2, fra Rusland til Tyskland, der har forsinket projektet. Nu er russerne klar til at åbne for gashanerne, men det kræver nogle tilladelser fra de vestlige lande, som de ikke har fået endnu.

Gas og strøm har vi stadig i Europa, men priserne er steget. For elektricitet er den i Danmark steget med 15,2 pct. det sidste år. Det bør de økonomisk dårligst stillede kompenseres for!

OK på det kommunale område

OK 2021 på det kommunale område gav en lønstigning på 5,02 pct. over 3 år. Men som KOMMUNIST dengang slog fast, så ville reallønnen kun stige, hvis priserne for det, vi alle skal købe i butikkerne, betale i husleje og for strøm ikke stiger mere end lønnen.