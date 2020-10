Kineserfidus skal lukkes

Et nyt lovforslag skal lukke for svindel og udnyttelse af kinesiske kokke på danske restauranter og stramme op på de smuthuller i lovgivningen, der eksisterer i dag.

KOMMUNIST har flere gange i løbet af året berettet om danske restauranter, der benytter sig af billige kinesiske arbejdere, der lever og bor under kummerlige forhold. Det er forhold, der ofte kan betegnes som menneskehandel.

Et nyt forslag fra udlændinge- og integrations-minister Mathias Tesfaye (S) skal gøre op med den grove udnyttelse sf lovgivningen.

Fagbladet 3F har afsløret, hvordan kinesiske kokke og deres ægtefæller bliver udnyttet på sushi- og kinesiske restauranter i Danmark.

To for éns løn

Lovforslaget er en direkte konsekvens af, at Fagbladet 3F i vinter afslørede, hvordan kinesiske kokke og deres ægtefæller bliver udnyttet på sushi- og kinesiske restauranter i Danmark. De arbejder ofte ”to for éns løn” på den fuldt lovlige og meget benyttede beløbs-ordning, der ellers netop skal sikre, at udenlandske ansatte får mindst 36.000 kroner i månedsløn.

Flere af kineserne beskriver også, hvordan de må arbejde for cirka 20 kroner i timen. Dengang lovede ministeren en total gennemgang af de kinesiske kokkes vilkår i Danmark.

”Jeg har i medierne kunnet læse om en såkaldt ‘to for-ens- pris-finte’, hvor en arbejdsgiver har hyret en udenlandsk arbejdstager, og den medfølgende ægtefælle så har arbejdet gratis for samme arbejdsgiver”.

Det er ikke migranterne, der er de skyldige

Marlene Spanger forsker i migration og menneske-handel på Aalborg Universitet. Ligesom 3F undrer hun sig over, at lovgivningen mest drejer sig om at ramme de kinesere og andre, der kommer til Danmark via beløbsordningen.

”Jeg synes, det er for letkøbt, hvis ministeren tror, at det ændrer det store at indføre de her lovændringer. Det største problem for mig er, at man stadig går efter migranterne. Det hjælper slet ikke dem, der er blevet udnyttet og underbetalt, når man fra regeringens side bare siger: Så må du tage hjem. Det er de forkerte, man rammer”, siger Marlene Spanger.

Og hun fortsætter: ”Man skal huske, at det ikke bare er jobbet, migranterne mister. Det er hele deres livsgrundlag. De mister deres job, bolig, opholdstilladelse – og ofte mister de også rigtigt mange penge, som de har betalt for at komme hertil”.

Ny lov skal stoppe svindel

Helt konkret vil ministeren ændre loven, så et ægtepar stadig kan komme til Danmark og arbejde på én persons arbejds- og opholdstilladelse. Men så skal begge arbejde i samme firma og de skal have hver sin arbejdstilladelse.

Ministeren vil også give Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som udsteder og kontrollerer arbejdstilladelser i Danmark, lov til at lave egne kontroller af forholdene for udenlandske arbejdere.

Lovforslaget har været til høring hos blandt andre 3F. ”I årevis har 3F forsøgt at råbe politikerne op og indføre en lovgivning, der stopper udnyttelsen af udenlandsk arbejdskraft herhjemme. Det er et skridt i den rigtige retning, men der er stadig huller i osten”, siger Søren Heisel, forbundssekretær i 3F.

Selvom de danske myndigheder i mange tilfælde kender til den grove udnyttelse, slipper restaurantejerne alt for ofte for straf, og kan køre videre med svindelen.

mj