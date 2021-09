KKE’s 21. kongres

I perioden 24.-27. juni blev KKE’s 21. kongres gennemført i Athen, trods alle de praktiske besværligheder på grund af pandemien.

På kongressen blev der diskuteret de vigtigste opgaver for ledelsen og medlemmerne. Den indsats, der skal gøres, før partiets banebrydende og revolutionære rolle bliver bredt anerkendt i den græske arbejderklasse.

Faglige krav om styrkelse af fagbevægelsen, blev rejst så en klasseorienteret retning kan fremmes. Også en opbygning af den sociale alliance, til en større antikapitalistisk, antimonopolistisk retning kan styrkes.

Engageret diskussion

Under diskussionen blev der lagt vægt på svagheder og de objektive problemer. Det er partiets pligt at møde dem med selvfornægtelse, at overvinde dem.

Kriteriet i hver fase, i ethvert problem, er, hvor meget vi kan måle specifikke trin, der vil føre til folkets organiserede kamp.

Dette kræver uddybning af vor argumentation, så enhver kan forstå, at udnyttelsen af de videnskabelige fremskridt ikke er et positivt fremskridt, hvis de ikke også gælder en selv. Vores levevilkår skal forbedres tilsvarende.

Programmet

Fremskridt handler ikke om at tilgodese erhvervslivets interesser, f.eks. gennem udviklingen af grøn energi. Det er arbejdernes interesser, fordi det er dem, der kommer til at betale regningen.

Partiet er forpligtet til, med gode formulerede argumenter, at fortælle om de nye muligheder, som skabes af udviklingen af produktivkræfterne. Det være sig udviklingen af videnskaben og teknologien, og hvordan disse muligheder kan forbedre livet for den arbejdende befolkning.

I dag er konklusionen, at hele denne udvikling, i stedet for at forbedre liv og arbejdsvilkår for folket, udnyttes af kapitalisterne. Det resulterer i en forværring af arbejdernes forhold: intensivering, mere udnyttelse og fremmedgørelse af vores arbejdsliv.

Konklusionen

Partiet er nødt til at udbrede vores politiske program. Her står om brug af teknologi og innovation i folkets tjeneste, i det socialistiske samfund. Her står videre, at bruger folket disse muligheder, som skabes objektivt, så kan vi arbejde mindre, med flere rettigheder og bedre levestandard.

KKE’s politik viser, at vi er de eneste, der kan føre en folkelig politik. Borgerskabets og de andre partiers politikker, viser kun en illusion af folkets indflydelse. Alle borgerlige regeringer, uanset om de males røde eller blå, har fejlet i alle folkelige spørgsmål.

Erfaringen

Arbejderne har samlet en masse erfaring. Der er ingen vej ud, så længe man venter på en løsning ovenfra og så længe de folkelige bevægelser står i stampe.

Venstrefløjs Syriza-regeringen har kun givet befolkningen dårlige erfaringer. I rækken af borgerlige regeringer, som også altid har tjent EU og monopolerne, er svaret et modangreb. Vi vil et stærkt KKE, en stærk arbejderbevægelse, der kan modstå denne anti-folkelige politik.

Fremad

Vi har vigtige opgaver foran os, for at fjerne de arbejderfjendske lovgivninger. Fokus skal sættes på kravene fra den arbejdende befolkning.

Desuden var der stor diskussion om de forskellige strategier og retninger i den internationale kommunistiske bevægelse. KKE har taget initiativer internationalt, for at bidrage til den ideologiske styrkelse og enhed, baseret på de marxistiske/leninistiske principper.

Der blev valgt ny landsledelse med mange unge kammerater og flere kvinder. Dimitris Koutsoumpas blev genvalgt som formand.