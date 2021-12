Kvinde ny formand for HK

På den nyligt afholdte kongres i fagforbundet HK har man for første gang i forbundets 121 årige historie valgt en kvinde til at stå i spidsen for Danmarks næststørste fagforening.

Men det holdt hårdt. Kun fem stemmer adskilte hende fra modkandidaten, HKs næstformand Martin Rasmussen. Stemmetallene var 178 mod 173. Den nye formand Anja C. Jensen er 51 år og har siden 2019 været næstformand i HK Privat.

Murren i krogene

Den nye formand får nok at se til i tiden fremover. Flere medlemmer har ytret sig om, at HK længe nok har sovet og i årevis bare har ladet stå til og kræver mere synlighed.

HK er ligesom andre fagforeninger ramt af medlemstilbagegang, så her skal ærmerne smøges op for at fastholde medlemmerne og vinde de tabte tilbage.

Ligeledes er der også stor utilfredshed blandt mange medlemmer over, at HK sammen med andre fagforeninger har tilsluttet sig en lavere dagpengesats for dimittender, som nedsættes fra to år til bare et år.

Så på med vanten og klø på med at arbejde for at skabe en fagforening, medlemmerne kan spejle sig i med ligeløn og forbedrede løn- og arbejdsforhold. Mere skal der såmænd ikke til for at fastholde medlemmerne.