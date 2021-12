Lærerkongres 2021

Lærerne har i november måned afholdt sin kongres i København

Et emne, der fyldte meget i debatten, var inklusion, både skolelederne og DLF (Danmarks Lærerforening) anerkendte problemet og bebudede handling på området.

Ifølge lærernes eget fagblad er udfordringerne med inklusion i folkeskolen så store, at de fleste lærere kender til følelsen af utilstrækkelighed og magteløshed, hvis de da ikke for længst er blevet sygemeldt eller har kastet håndklædet i ringen og har sagt jobbet op.

Betydning

Vi tager lige en opfrisker om, hvad inklusion er for en størrelse, og hvilken betydning den har.

Inklusion betyder, at man som barn har ret til at være aktiv deltager og udvikle sig i mangfoldige fællesskaber, og barnet skal opleve at have værdi. En forudsætning for, at børn udvikler sig og trives, er, at de føler sig betydningsfulde i fællesskabet.

Et par eksempler fra debatten

Fra talerstolen pegede formanden for Vejle lærerkreds på, at folkeskolen i dag oplever så mange udfordrede elever, at sat på spidsen, kan man knap tale om inklusion.

Der er så mange elever med særlige behov, men ingen ved præcist, hvorfor det er sådan. Et par gode bud kunne være børns og forældres skærmtid, dårlig opdragelse, manglende nærvær i de tidlige år og forældres afmagt.

En anden beretning kom fra Silkeborg lærerforening, hvor man citerede en tidligere kollega, der havde haft 24 elever, hvoraf flere havde diagnoser eller andre udfordringer.

Citat: ”Den ene halvdel af mit hoved forsøger at undervise de 23, mens den anden halvdel forsøger at tænke, hvordan får jeg hjulpet den dreng, der sidder under bordet og taler højt og grimt og skubber og river i de andre. Det er jo en del af hans diagnose, det ved jeg, min hjerne tænker og underviser på samme tid. Jeg vil jo så gerne vise, at børnene er vigtige, og at jeg interesserer mig for dem. Jeg vil så gerne leve op til inklusionen og have alle med, men jeg er ikke tilfreds med min egen indsats”.

DLF-formand Gordon Ørskov Madsen lovede i sine afsluttende bemærkninger til emnet, at DLF i den kommende tid vil sætte tryk på arbejdet med inklusionsudfordringerne.

Uden selv at være fagmand på området viser ovenstående, at der er store udfordringer i dagligdagen for lærerne, som ikke er holdbare på sigt, det er da lige til at blive syg af, måske derfor skipper mange lærergerningen.

Som noget nyt kunne kongressen streames live.