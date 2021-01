Leder: Året der gik på godt og ondt

2020 bragte både gode og ikke så gode ting – desværre nok især det sidste. Her vil vi prøve at samle noget af det gode og det dårlige op.

Mink og andet

De danske minkavlere havde et godt år, for deres fallerede minkproduktion kunne nu erstattes med et vældigt stort beløb betalt af skatteyderne. Ikke mindst Hong-Kong baserede minkavlere i Danmark får glæde af det. Så meget trist har det ikke været for avlerne, for minkene skulle jo under alle omstændigheder aflives og pelses et er par uger senere. Minkbranchen er i det hele taget internationalt for nedadgående, så de fleste avlere skulle alligevel have fundet et andet job. Til gengæld slipper de mange millioner pelsdyr for en trist opvækst i et lille bur!

Herhjemme kan vi glæde os over, at vi måske snart slipper af med uhyret Inger Støjberg. Men desværre ser det ud til, at Mattias Tesfaye som Udlændinge- og Integrationsminister er mere end klar til at overtage Støjbergs rolle som fortaler for den fremmedfjendske politik.

I Danmark har vi stadig de modbydelige ghettolove, men det er et stort lyspunkt, at der nu er blevet samlet så mange underskrifter ind, at de igen skal behandles i folketinget. Lad os håbe, at politikerne denne gang vil tænke sig noget mere om!

På ’det grønne område’ var det fint, at vi har fået lovfæstet en reduktion i CO 2 , så der i 2030 skal udledes 70 pct. mindre end i 1990. Trist er det, at især Socialdemokratiet er så tungt at danse med på dette område, at der i 2020 stort set intet er sket.

Der er indgået et politiforlig. Der vil komme nærpolitistationer, og det er vist fint, men det er ret problematisk, at de kun skal have åbent i 15 timer om ugen. Eventuelle forbrydere vil nok lave forbrydelser uden for åbningstiden.

Dansk udmeldelse af EU er kommet nærmere

Det endelige Brexit ser stadig ud til at være en realitet ved årets udgang. Det vil gøre det meget lettere for Danmark at forlade EU. Da vi blev lokket ind i EU, var det salget af dansk bacon til briterne, der var afgørende. Det er det stadig, så lad os følge efter briterne ud af EU!

Vi slap af med USA skøreste præsident, Donald Trump. Den nye præsident er nok mere fornuftig, men store positive forandringer skal vi ikke regne med. Der er stadig en præsident i USA, der sætter storkapitalen over folket og USA’s imperialistiske magt over andre landes selvstændighed.

Krig og fred

Fred i verden er der ikke kommet. Danske soldater er stadig i krig rundt omkring. Det er uhyggeligt, at Trump på falderebet har kunne købe Marokko til at anerkende Israel og acceptere undertrykkelsen af det palæstinensiske folk. Omvendt har 2020 ført til positive ting: I Bolivia er præsident Evo Morales kommet tilbage, så forsøgene på at få rullet det progressive styre tilbage er ikke lykkedes. Det samme gælder i Venezuela. I Kina buldrer økonomien nu igen fremad.

Det har stået sløjt til for den danske fredsbevægelse, men det er et lyspunkt, at FredsVagten ved Christiansborg kan oplyse, at den har været der i 7000 dage. Et stort tillykke med den præstation!

Jordens 18. rigeste person har netop doneret 24 milliarder kroner til coronakrisens ofre. Meget fint. Knap så fint er det, at de mange penge er tjent ved en meget modbydelig udbytning af de ansatte i Amazon-virksomhederne.

Vi vil slutte i vores helt egen verden. Det endelige resultat af årets indsamling til KOMMUNIST er nu opgjort. Det blev til hele 306.737,00 kr. Udgivelsen som papiravis i 2021 er hermed sikret. Vi siger alle bidragsydere mange tak.