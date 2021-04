Leder: Arrogance og magtliderlighed

Det er ord, der ret klart beskriver sider af Mette Frederiksen og hendes regering:

Politisk udpeget ambassadør

Pludselig fandt statsministeren ud af, at der skal udpeges en særlig ambassadør, der skal få Danmark placeret i FNs sikkerhedsråd. 643 ansatte i udenrigsministeriet har protesteret, da vi ikke tidligere har haft politisk valgte ambassadører, men har overladt jobbet til de mest kvalificerede efter et stillingsopslag. Sporene skræmmer fra andre lande. En ret fornuftig ambassadør fra USA under Barak Obama blev skiftet ud med en uvidende ambassadør fra det yderste højre, da Trump kom til.

Hvorfor Danmark skal med i FNs sikkerhedsråd er lidt af en gåde. I ’gamle’ dage var der fornuft i det, for her kunne Danmark være med til at arbejde for fred og fordragelighed mellem landene. Men nu, hvor Danmark fører sin ’aktivistiske’, aggressive udenrigs- og militærpolitik, hvor vi går i krig alle mulige steder, er en placering i sikkerheds-rådet, der burde være fredsskabende, ikke relevant.

Rejse til Israel

Så var der Mette Frederiksens pludselige rejse til Israel sammen med den meget højreorienterede leder fra Østrig. Der er ikke rigtigt nogen, der kan forstå, hvorfor det netop var den kulsorte østriger, som skulle være Mettes rejsekammerat ved besøget hos den stærkt højreorienterede og korruptionsanklagede Netanyahu i Israel, der er kendt bl.a. for sin undertrykkelse af det palæstinensiske folk. Det har også undret, at hendes pludselige besøg ikke på forhånd var drøftet i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn. Der kom ikke noget ud af besøget ud over en aftale om at lave lidt forskning sammen. Så det førte kun til reklame for Netanyahu, som han kunne bruge op til valget i Israel den 23. marts.

Børnene i Syrien

Børnene i fangelejrene i Syrien er et stort emne i mange lande. Der sidder 19 børn med dansk statsborgerskab i lejrene sammen med deres mødre, fordi mødrene har været tilknyttet Islamisk Stat. Men børnene er uskyldige i deres mødres eventuelle forbrydelser. EU-parlamentet har med stort flertal anbefalet, at børnene bliver hjemtaget. I den store gruppe af socialdemokrater i parlamentet var der 3, der stemte imod, nemlig 3 danske socialdemokrater.

Ministersekretariater

Mette Frederiksen har skabt en række nye arbejdspladser. Hun har i statsministeriet og i andre ministerier sikret sig et større politisk sekretariat, der i praksis kan overtrumfe de ellers meget loyale og vidende DJØF’ere og andre embedsmænd.

Corona

Håndteringen af coronasituationen er blevet centreret i statsministeriet og ikke blandt sundhedsfaglige eksperter. I sidste ende er det en politisk beslutning, hvordan pandemien skal håndteres, men den praksis, som Mette indførte med at overtage det fulde ansvar, uanset om det var lovligt eller sundhedsfagligt anbefalet, viser hendes arrogance.

Indvandrere og flygtninge

Her kæmper Mette med de mest højredrejede partier om at komme med de mest ubehagelige og racistiske forslag for at styrke sin egen magt.