Leder: Konspiration, mink, Trump og sexisme

Det har været de emner, som har præget aviser og TV, uden at sammenhængen har været helt klar.

En dansk konspirationsteoretiker, Flemming Blicher, har været en af hovedarrangørerne bag larmende demonstrationer ved Christiansborg og produktion af diverse propagandamateriale rettet mod især 5G-netværket og mod epidemilov og vaccinationer mod corona-virus. Hvordan et nyt netværk til mobiltelefoner og it-udstyr skulle hænge sammen med vaccination mod corona, skal man have en krøllet tankegang for at fatte. Men det har nogle åbenbart, der følger trop med de amerikanske galninge, der har fundet ud af, at corona-sygdommen er opdigtet af en international pædofilibande – QAnon – med hovedkvarter i et pizzeria i USA.

Mink

Men minkene? Ja her er sammenhængen klar: Mink-situationen og corona har ført til, at regeringen i Danmark – eller mere præcist statsministeren – har besluttet, at nu skal vi have en ny stærk epidemilov, hvor sundhedsministeren (eller reelt statsministeren) skal kunne dekretere indgreb over for borgere og virksomheder uden at spørge folketinget eller sundhedseksperter. Det er der nogle, der ikke bryder sig om. Det gælder ikke kun den føromtalte Flemming Blicher, men vist alle andre partier end socialdemokraterne, hvor ingen tør træde op mod statsministeren.

Under en epidemi kan der være brug for stærke indgreb, men stadig bør der være en kontrol med, hvad der besluttes, så det ikke kun er noget, der opstår i sundhedsministerens eller statsministerens hjerner.

Trump

Trump har i sin dødskamp for at bevare sin præsidentpost og sin personlige formue proklameret, at nu får hele verden via ham meget snart adgang til en vaccine mod corona. Om det kommer til at holde stik, vides ikke. Men desværre for Trump ser det ud til, at russerne faktisk er kommet noget længere frem. Om den russiske vaccine er bedre eller dårligere end den måske kommende amerikanske eller den cubanske, der har eksisteret i nogen tid, skal der eksperter og praktisk erfaring til at vise.

Sexisme

Med hensyn til sexismen så har den ikke meget med mink at gøre – bortset fra, at det typisk er de mere velbeslåede kvinder, der går med minkpels. Ikke mange arbejderkvinder ejer pels af mink eller andre pelsdyr. Derimod er sammenhængen mellem sexisme og Trump ligetil, for hvem husker ikke hans udtalelse om, at man bare skulle ’grab her by the pussy’ – eller på mindre pænt dansk: ’tage hende i fissen’, når man skulle holde styr på en kvinde. En meget mere sexistisk udtalelse er det svært at finde, og at den kommer fra lederen af den for tiden stærkeste magt i verden, er ret uforståeligt. Sexistisk og racistisk er der ingen tvivl om, at man kan omtale Trump som. At han så samtidig omgiver sig med og støtter nazistiske og fascistiske bevægelser, Ku Klux Klan mv., er endnu mere kendetegnende for ham som en person, der ønsker at blive egenrådig i USA.

Ligheden mellem Trump og den danske statsminister er heldigvis begrænset, men ét har de dog til fælles: De ønsker en centraliseret magt. I Danmark sker det ved at Mette Frederiksen har styrket sit statsministerium, så det nu klart står over alle andre ministerier. Tidligere var det finansministeriet, der havde den funktion, og som var med til at misrøgte Danmark, men nu er det altså statsministeriet.