Leder: Krigstrommer i Norden

Efter USA’s og NATO’s nederlag i Afghanistan er strategien at målrette militærresurserne og øge presset på Kina og Rusland.

For nylig har de nordiske lande med Norge for bordenden som NATO’s forlængede arm i Norden underskrevet en aftale om militært samarbejde, på trods af at Finland og Sverige ikke er medlemmer af NATO.